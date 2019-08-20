2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgada, 2 kişi daha tutuklandı

Berktuğ ÖNCÜ/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, eğlence mekanına, pompalı tüfekle ateş açan ve Selin Cebeci (10) ile Mehmet Solaklar'ı (46) vurarak öldüren zanlı Erdem Turan'ın tutuklanmasının ardından şüpheliyi iş yerine getiren taksici Kader Kan ile arkadaşı Ogün Akgün de gözaltına alındı. 2 şüpheli de sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 12 Ağustos 2019 tarihinde, Erdek'in Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanında güvenlik görevlisi Emrah Saltık (33) ile müşteri Erdem Turan (23) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle Erdem Turan, mekandan ayrıldı. Akşam saatlerinde taksiye eğlence mekanının önüne gelen Turan, yanında getirdiği pompalı tüfekle, kapıda nöbet tutan Emrah Saltık'a doğru ateş açtı. Saltık'ın eğlence mekanının içine kaçmasıyla ateş açmaya devam eden Turan, daha sonra taksiye binip, kaçtı. Olayda yaralanan 2'si ağır 5 kişi Bandırma Devlet ile Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine saçma isabet eden Mehmet Solaklar (46), olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. Olay gecesi, annesi Sinem ve babası Serkan Cebeci ile eğlence mekanında bulunan 10 yaşındaki Selin Cebeci de başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Selin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Kaçan Erdem Turan, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Turan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, soruşturmayı derinleştiren ekipler, Erdem Turan'ı eğlence mekanına taksiyle getiren ve olaydan sonra kaçıran şüphelilerin şoför Kader Kan (28) ile arkadaşı Ogün Akgün (25) olduğu tespit etti. Kader Kan ve Ogün Akgün, polis ekiplerince gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kan ile Akgün, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.