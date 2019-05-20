2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Zonguldak’ta geçen mart ayında ciple yolcu minibüsünün çarpıştığı kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde minibüsteki yolcular büyük bir faciadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, geçen 28 Mart günü Milli Egemenlik Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. R.K. idaresindeki 67 AAN 980 plakalı cip, 100. Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin nizamiyesine dönüş yapan U.Y. İdaresindeki 67 M 0055 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Yolcu minibüsü çarpışmanın etkisiyle savrularak güvenlik kulübesine çarptı. Kulübedekilerin de şans eseri kurtulduğu kazada midibüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Sağlık durumları iyi olan yaralılar tedavinin ardından taburcu edildi.

Kaza anı ise Emniyet Müdürlüğü’ne ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

