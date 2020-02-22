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2 kişinin yaralandığı kazada taraflar yol ortasında kavga etti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2020 04:59 | Son Güncelleme

Aksaray’da minibüs ile kamyonetin karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında anlaşamayan taraflar yol ortasında kavga etti.

2 kişinin yaralandığı kazada taraflar yol ortasında kavga etti

Kaza, Aksaray Ankara Karayolu Nevşehir Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağatay Ç. (27) idaresindeki otomobil kavşaktan sanayi istikametine dönerken, Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden sürücüsü olay yerinden kaçan minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet K. (27) ve Ahmet Y. (25) isimli 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken durumları iyi olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI, ARKADAŞLARINI GÖNDERDİ

Öte yandan ismi belirlenemeyen ve olay yerinden kaçan minibüs şoförünün telefonla arayıp olay yerine gönderdiği arkadaşları ile otomobilde bulunan diğer taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, 2 tarafta yol ortasında kavga etmeye başladı.

Olay yerine gelen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kavgaya müdahale ederken, tarafları güçlükle ayırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray trafik kazası kavga

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