HABER

2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 15:37 | Son Güncelleme

Ankara'da, yaklaşık 2 ay önce Gökhan Altınışık ve Emin Can Muhammet Gençağa'nın yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da, yaklaşık 2 ay önce Gökhan Altınışık ve Emin Can Muhammet Gençağa'nın yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde trafikte duran otomobili çapraz ateşe alan 2 kişiden biri olan T.A. (15) yakalanıp, tutuklandı..

Çankaya'daki Bayındır-1 Sokak'ta, kırmızı ışıkta duran otomobilin, 3 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında çapraz ateşe alınması sonrası Gökhan Altınışık ve Emin Can Muhammet Gençağa yaralandı. Saldırganlar kaçarken, başına kurşun isabet eden Gökhan Altınışık, kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hafif yaralanan Gençağa ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

POLİS KISA SÜREDE SALDIRGANLARI TESPİT ETTİ
Olaydan sonra çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, yaptığı çalışma sonucu saldırganların T.A. ve A.A. olduğunu tespit etti. Görüntülerde, kırmızı ışıkta duran 06 MBF 502 plakalı otomobilin sağ tarafından A.A.'nın, solundan ise , T.A.'nın koşarak ateş aracın içine ateş ettiği görüldü. Saldırganlar daha sonra geldikleri yöne doğru yaya olarak kaçtı. Polis, görüntüden yola çıkarak T.A.'yı yakaladı. T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.A. aranıyor.

OLAYIN BAŞLANGICI 2017'DEKİ DÜĞÜN BASKINI
Olayla ilgili soruşturma sürürken, T.A.'nın, 28 Ocak 2017'de düğün salonunu basıp, husumetli olduğu akrabaları Celal Altınışık ve Soner Yıldız'ı tabancayla vurarak öldüren Oğulcan Altınışık'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Oğulcan Altınışık, kanlı düğün baskını ile ilgili görülen davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

GÖRÜNTÜLERİ O BASKINDA ÇIKTI
Düğün baskınına katıldığı, o gece düğün salonundaki güvenlik kamerası görüntüleri ile ortaya çıkan T.A. hakkında, bu soruşturma kapsamında yaşı küçük olduğu için takipsizlik kararı verildiği belirlendi. Ancak T.A.'nın, Haziran 2017'de düğün baskınında ölen Celal Altınışık'ın yakınlarını takip ederek, otomobillerine kurşun yağdırdığı ve soruşturma sonunda açılan davada tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı. Bu saldırının da görüntüleri mahkeme dosyasına girdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

PARTNER Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar
Sinop'ta tezgahlar palamutla şenlendiSinop'ta tezgahlar palamutla şenlendi
Fındık hırsızları adliyeye sevk edildiFındık hırsızları adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem paylaşımı! 'Okkalı bir küfrü...'

Deprem paylaşımı! 'Okkalı bir küfrü...'

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Son dakika! İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Yalova'da vahşet! Tartıştığı eşini boğazını kesti

Vahşet! Tartıştığı eşini boğazını kesti

Depreme yönelik hayat kurtaran uyarılar

Depreme yönelik hayat kurtaran uyarılar

Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Görüntüler ortaya çıktı

Korkunç! Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.