2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

POLİS KISA SÜREDE SALDIRGANLARI TESPİT ETTİ Olaydan sonra çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, yaptığı çalışma sonucu saldırganların T.A. ve A.A. olduğunu tespit etti. Görüntülerde, kırmızı ışıkta duran 06 MBF 502 plakalı otomobilin sağ tarafından A.A.'nın, solundan ise , T.A.'nın koşarak ateş aracın içine ateş ettiği görüldü. Saldırganlar daha sonra geldikleri yöne doğru yaya olarak kaçtı. Polis, görüntüden yola çıkarak T.A.'yı yakaladı. T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.A. aranıyor.

Çankaya'daki Bayındır-1 Sokak'ta, kırmızı ışıkta duran otomobilin, 3 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında çapraz ateşe alınması sonrası Gökhan Altınışık ve Emin Can Muhammet Gençağa yaralandı. Saldırganlar kaçarken, başına kurşun isabet eden Gökhan Altınışık, kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hafif yaralanan Gençağa ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ankara'da, yaklaşık 2 ay önce Gökhan Altınışık ve Emin Can Muhammet Gençağa'nın yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde trafikte duran otomobili çapraz ateşe alan 2 kişiden biri olan T.A. (15) yakalanıp, tutuklandı..

OLAYIN BAŞLANGICI 2017'DEKİ DÜĞÜN BASKINI

Olayla ilgili soruşturma sürürken, T.A.'nın, 28 Ocak 2017'de düğün salonunu basıp, husumetli olduğu akrabaları Celal Altınışık ve Soner Yıldız'ı tabancayla vurarak öldüren Oğulcan Altınışık'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Oğulcan Altınışık, kanlı düğün baskını ile ilgili görülen davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

GÖRÜNTÜLERİ O BASKINDA ÇIKTI

Düğün baskınına katıldığı, o gece düğün salonundaki güvenlik kamerası görüntüleri ile ortaya çıkan T.A. hakkında, bu soruşturma kapsamında yaşı küçük olduğu için takipsizlik kararı verildiği belirlendi. Ancak T.A.'nın, Haziran 2017'de düğün baskınında ölen Celal Altınışık'ın yakınlarını takip ederek, otomobillerine kurşun yağdırdığı ve soruşturma sonunda açılan davada tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı. Bu saldırının da görüntüleri mahkeme dosyasına girdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

