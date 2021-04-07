2 kişinin yaralandığı tüfekli çatışmaya müebbet hapis istemi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aralarında husumet olan 2 kişinin tüfekle birbirlerini yaralamasıyla sonuçlanan olayda tutuksuz yargılanan şahıs hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay, 4 Haziran 2020 günü İzmit Gülbahçe Kadriye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Emin Y. (50) isimli şahıs, daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Hamza T. (44) isimli şahsın evinin önüne giderek av tüfeği ile ateş etmeye başladı. Hamza T. de evinde bulunan av tüfeği ile Mehmet Emin Y.’ye karşılık verdi. Çıkan çatışmada birbirine ateş eden her 2 şahıs da vurularak yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan 2 şahıs da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

“Hepinizi öldüreceğim”

Olayın ardından Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada sanıklar Mehmet Emin Y., Hamza T., tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alarak şikayetçi olduğunu söyleyen Hamza T.’nin annesi Hakime T., “Olay tarihinde evde otururken silah sesi sesi duymamız üzerine kapının önüne çıktık. Mehmet Emin Y., elinde tüfekle bana ve eşime hitaben ‘hepinizi öldüreceğim’ gibi sözler söylüyordu. O sırada oğlum Hamza’yı görmedim. Köyün imamı bize eve girmemiz konusunda uyarınca bizde içeriye girdik. Korkudan kriz geçirdim” dedi.