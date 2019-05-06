2 kişinin yaralandığı 'yaza merhaba' partisindeki sahne böyle devrildi

28 Nisan Pazar günü saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeni Sille Caddesi'nde bulunan bir otelin bahçesinde 'yaza merhaba' partisi düzenlendi. Bir firma tarafından düzenlenen ve yaklaşık 150 kişinin katıldığı partide rüzgarın da etkisiyle sahne devrildi.