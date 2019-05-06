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2 kişinin yaralandığı 'yaza merhaba' partisindeki sahne böyle devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 14:37 | Son Güncelleme

Konya'da bir otelin bahçesinde düzenlenen ancak 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan 'yaza merhaba' partisinde sahnenin devrildiği anlara ait kemara görüntüleri ortaya çıktı.

28 Nisan Pazar günü saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeni Sille Caddesi'nde bulunan bir otelin bahçesinde 'yaza merhaba' partisi düzenlendi. Bir firma tarafından düzenlenen ve yaklaşık 150 kişinin katıldığı partide rüzgarın da etkisiyle sahne devrildi.

Üzerinde bulunan 3 kişiden birinin kaçmayı başardığı talihsiz olayda, 2 kişi devrilen sahnenin altında kalarak, yaralandı.
Hafif şekilde yaralanan ikili, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi edildi.
Katılanlar tarafından sahnenin devrildiği anların cep telefonu kameralarıyla kaydedildiği parti, yaralıların iyi olduğu yönünde yapılan anonsun ardından devam etti. (DHA)
İşte sahnenin yıkıldığı anlarda yaşananlar...
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Konya parti

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