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2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen müteahhit tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 17:46 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen müteahhit emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.Edinilen bilgilere göre Çerkezköy’de müteahhitlik yapan Metin Ç., alacak verecek meselesi yüzünden bir diğer meslektaşı Dursun A.’yı bir eğlence merkezinde bıçaklayarak yaraladı.

2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen müteahhit tutuklandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen müteahhit emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre Çerkezköy’de müteahhitlik yapan Metin Ç., alacak verecek meselesi yüzünden bir diğer meslektaşı Dursun A.’yı bir eğlence merkezinde bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Dursun A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sonrasında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Metin Ç. bir kişiyi daha öldürdüğünü itiraf etti. Sonrasında Metin Ç.’nin tarif ettiği yere giden polis ekipleri Fesih Y.’nin de cansız bedenine ulaştı. Sonrasında polis ekiplerince sorgusu tamamlanan Metin Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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