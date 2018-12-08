2 kişiyi öldüren zabıta, 'Önüme geleni vururum, çekilin' diye binaya girmiş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Çukurova Belediyesi'nde Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan'ı öldürüp, kendisinin yerine atanan Zabıta Amiri Kenan Özdemir'i de ağır yaralayan zabıta memuru Ahmet Altuğ'un, "Kimse müdahale etmesin önüme geleni vururum, çekilin" diyerek binaya girdiği ortaya çıktı. Olayın ardından kente gelen eski emniyet müdürü olan Cengiz Aydoğdu'nun devresi Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın üzgün olduğu görüldü.

Olay, dün saat saat 16.00 sıralarında merkez Çukurova Belediye binasında meydana geldi. Zabıta Amiri olarak görev yaparken hakkında çıkan yolsuzluk iddiası nedeniyle amirlik görevi elinden alınıp, zabıta memuru olarak Yapı İşleri Müdürlüğü'ne gönderilen Ahmet Altuğ, bulundurma ruhsatlı tabancasıyla dehşet saçtı. Altuğ, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu, Zabıta Komiseri Habil Aykan ve Zabıta Amiri Kenan Özdemir'e kurşun yağdırdı. Eski Emniyet Müdürü olan Cengiz Aydoğdu ile Habil Aykan, götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı, vücuduna tek kurşun isabet eden Kenan Özdemir ise ameliyat edildi.

'BELEDİYEYE PLANLI GİTMEDİM'

Bahçeye çıkarak tabancasını başına dayayan Ahmet Altuğ, belediye çalışanları ve polis tarafından ikna edilerek elinden silahı alındı. Gözaltına alınan Ahmet Altuğ, emniyete götürüldü. Altuğ'un verdiği ilk ifadesinde, binaya girip, 'Kimse müdahale etmesin önüme geleni vururum, çekilin' diyerek tehdit savurduğu ardından da sırasıyla önüne çıkan Habil Aykan, Cengiz Aydoğdu ve Kenan Özdemir'i vurduğunu söylediği belirtildi. Altuğ ifadesinde, "Hakkımdaki yolsuzluk iddiasına çok sinirlenmiştim. Direkt Cengiz'in odasına gidecektim ama önüme ilk Habil çıktığı için ona sıktım. Sonra diğerlerine ateş ettim. Belediyeye planlı gitmedim" dediği ifade edildi.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ DE GELDİ

Cengiz Aydoğdu ile Habil Aykan'ın cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Eski emniyet müdürü olan Cengiz Aydoğdu'nun devresi olan Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları da Adana Adli Tıp Kurumu'na geldi. Adana İl Emniyet Müdür Vekili Erdal Cilasun'un da eşlik ettiği Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın üzgün olduğu gözlendi.

Cengiz Aydoğdu ile Habil Aykan'ın cenazeleri, saat 14.00'da Çukurova Belediyesi'nde yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.