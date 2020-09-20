2 kişiyi öldüren zanlılar başka cinayetleri planlarken yakalandı: 4 tutuklu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde geçen 20 Ağustos günü iş adamı Yavuz Beşikçi ile yanında bulunan Emine Aslan’ı öldüren zanlıların adliyedeki sorguları tamamlandı. Öldürülen Yavuz Beşikçi’nin ailesinin diğer fertlerini de öldürmek için plan yaptıkları öne sürülen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri planlanan cinayet öncesi toprağa gömülü uzun namlulu silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay geçen 20 Ağustos’ta Alaplı ilçesi çıkışındaki yol kenarında meydana geldi. İddialara göre iş adamı Yavuz Beşikçi ve yanındaki Emine Aslan’ı olay yerinden geçen bir araçtan açılan ateş sonucu olay yerinde feci şekilde öldürüldü. Bu sırada zanlılara ait aracın arkasından seyreden bir diğer aracın sürücüsüne de görgü tanığı olduğu iddiasıyla ateş açıldı. Sürücü şans eseri olayda hafif şekilde yaralanırken uzun süre şoktan çıkamadı.

Yaşanan saldırı sonrası olay yerinden kaçtığı öğrenilen ticari takside bulunan sürücü Z.H. ile araçtaki S.T. ve C.H. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olayla ilgisi olduğu belirlenen üç kişiyi takibe aldı. JASAT, İsth. ve KOM ekiplerinin yer aldığı özel ekibin yaptığı araştırmalarda, 16 Eylül 2020 günü olayın faili olan iki şüpheli ile yardım ve yataklık eden bir şüpheli Sakarya’da yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandıkları değerlendirilen 3 adet 9 milimetre çapında tabanca; zanlıların evlerinde ve arazide yapılan aramada ele geçirildi.