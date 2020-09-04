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2 kişiyi öldürerek kayıplara karışan katil zanlısı baba oğul yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 16:36 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Nebioğlu beldesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde öldürüldükten sonra toprağa gömülen iki akrabanın katil zanlısı baba ve oğul yakalandı.22 Temmuz’da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu inşaat işçisi Salim Çatma ve amcasının oğlu Soner Çatma’nın cansız bedenleri ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Nebioğlu beldesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde öldürüldükten sonra toprağa gömülen iki akrabanın katil zanlısı baba ve oğul yakalandı.
22 Temmuz’da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu inşaat işçisi Salim Çatma ve amcasının oğlu Soner Çatma’nın cansız bedenleri ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulunmuştu. ebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi’ne 17 Temmuz günü çalışmak için giden ve bir daha haber alınamayan Salim Çatma ve amcasının oğlu Soner Çatma’nın cenazeleri defnedilmişti. Şüpheli olarak değerlendirilen S.A., babası İ.A. ve M.G.’nin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda cinayete ilişkin iz ve emarelere rastlanılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT, Olay Yeri İnceleme, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı, Perşembe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucunda iki akrabanın silahla öldürüldüğü tespit edilmişti. S.A.’nın cinayetin ardından İ.T.A. ve F.Ç. ile birlikte cansız bedenleri traktör ile ormanlık alana götürerek gömdüğü tespit edilmişti. Ayrıca S.A. ve babası İ.A.’nın ektiği 157 kök kenevir bitkisi ile 2 kilogram bonzai tabir edilen uyuşturucu maddesi ele geçirilmişti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet 9 mm tabanca, tabancaya ait 36 adet 9 mm fişek ile S.A. ve babası İ.A. isimli şüphelilere ait bin 410 adet extacy uyuşturucu hap, 40 gram metamfetamin ve 2 adet ruhsatsız av tüfeğini de zanlıların sakladığı topraktan çıkartmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler M.G, S.N.A, D.A, F.Ç, Y.E., S.K ve R.G., 26 Temmuz tarihinde Çaycuma Adliyesine çıkarılmıştı. Adliyeye çıkartılan 7 kişiden 3’ü tutuklanmış, 4’ü asli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
22 Temmuz’dan bu yana aranan katil zanlısı baba oğul ve onlara yardım eden Erkan Ö. de jandarmanın teknik takibi sonucu yakalandı. Yakalanan S.A., babası İ.A. ve Erkan Ö., 3 gün süren sorgularının ardından çelik yelek giydirilerek Çaycuma Adliyesine getirildi. Ölenlerin yakınları katil zanlılarının geldiğini görünce sözlü saldırıda bulundu. Jandarma müdahalede bulunarak olayı kontrol altına aldı.
Öte yandan, geçen yıl Haziran ayında Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenilen 22 bin kök Hint keneviri ele geçirmiş, İ.A., oğlu S.A., E.Ö. ve S.K. isimli zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, bir süre sonra da serbest bırakılmıştı.

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