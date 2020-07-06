HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2 Kişiyi öldürerek kayıplara karışan katil zanlısı börek yerken yakalandı

2 Kişiyi öldürerek kayıplara karışan katil zanlısı börek yerken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 12:32 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu’nu (26), kafalarından vurarak öldüren katil zanlısı M.V.A., polis ekipleri tarafından börek yerken yakalandı. Zanlının yakalanma anları ise çevrede bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

2 Kişiyi öldürerek kayıplara karışan katil zanlısı börek yerken yakalandı

Göltürkbükü Mahallesi’ndeki bir su ürünleri işletmesinde geçtiğimiz Cuma günü sabaha karşı 26 yaşındaki Hamdi Ekim Serdaroğlu ile 39 yaşındaki Hasan Yanık’ı silahla öldürerek kayıplara karışan M.V.A. isimli katil zanlısı, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yokuşbaşı mahallesinde kıskıvrak yakalandı. Emniyet müdürlüğü karşısında börek yerken yakayı ele veren zanlının tanınmamak için bıyıklarını kestiği ve yanında olayda kullandığı düşünülen silahla yakalandığı öğrenildi.
Yakalanma anı güvenlik kamerasında

8bdc5177-f303-4997-9edd-70e58745bec3

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipleri cinayet zanlısı M.V.A’yı sabah saatlerinde Yokuşbaşı mahallesinde yakaladı. 2 kişiyi kasten öldürme suçundan gözaltına alınan zanlının yakalanma anları ise çevrede bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan cinayet zanlısının sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

7f93452f-73fc-444b-a9b9-8050edb5108a

DİDİK DİDİK ARANMIŞTI

M.V. A’. nın bulunması için Jandarma ekipleri Bodrum bölgesinde operasyon düzenlemiş ve zanlıyı havadan ve karadan yapılan incelemelerle didik didik aramıştı.

Hayatını kaybeden Su ürünleri mühendisi Hamdi Ekim Serdaroğlu Bitez Mahallesi’nde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Hasan Yanık ise İzmir’in Tire ilçesinde toprağa verildi.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balığı çıplak elleriyle yakalıyor Balığı çıplak elleriyle yakalıyor
İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı! İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı!
Çarşı ve mahalle bekçilerinin yıpranma payı var mıdır?Çarşı ve mahalle bekçilerinin yıpranma payı var mıdır?

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

İlginizi Çekebilir

'Volkswagen, Manisa yatırımından çekildi' dedi ve...

'Volkswagen, Manisa yatırımından çekildi' dedi ve...

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

Vatandaş isyan etti! Para vermeden denize giremiyorlar

Vatandaş isyan etti! Para vermeden denize giremiyorlar

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Diğer Haberler
Babanın en acı anı! Paşam' diye ağlayarak gözyaşı döktü

Babanın en acı anı!

İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı!

Canlı müzik için sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydılar

Sosyal mesafe maske kuralını hiçe saydılar! Hem de bakın niçin

Bakan Koca böyle paylaştı: Çankırı'dan örnek geldi

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım!

Ennio Morricone kimdir?

Ennio Morricone kimdir?

Ağrı kesici kullananlar dikkat! Uzmanından önemli koronavirüs uyarısı

Ağrı kesici kullananlar dikkat! Önemli koronavirüs uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.