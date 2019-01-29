HABER

2 kişiyi öldürüp televizyon programına katıldı, kahvede okey oynarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 06:44 | Son Güncelleme

MALATYA'da cesedi yakılmış halde bulunan Özgül Dişkaya'nın öldürülmesiyle ilgili bir televizyon programına katıldıktan sonra, Osman Günay ve Şemseddin Algan'ın katil zanlısı olarak 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ali Enver Vaizoğlu(55), Mersin'deki bir kahvehanede okey oynarken yakalandı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MALATYA'da cesedi yakılmış halde bulunan Özgül Dişkaya'nın öldürülmesiyle ilgili bir televizyon programına katıldıktan sonra, Osman Günay ve Şemseddin Algan'ın katil zanlısı olarak 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ali Enver Vaizoğlu(55), Mersin'deki bir kahvehanede okey oynarken yakalandı. Akçadağ ilçesindeki kırsal alanda 3 Ağustos 2015 günü Osman Günay(40) ve Şemseddin Algan(51) av tüfeği ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Güvenlik güçleri 2 kişinin katil zanlısını ararken 15 Haziran 2016 günü de Özgül Dişkaya'nın cesedi, kaybolduktan 5 ay sonra yanmış halde bulundu. Dişkaya'nın öldürülmesiyle ilgili bir televizyon programına katılan Ali Enver Vaizoğlu'nun, Osman Günay ve Şemseddin Algan'ın katil zanlısı olduğu ortaya çıktı. Ancak Vaizoğlu kaçtı. Hakkında açılan davada gıyabi olarak yargılanan firari sanık Ali Enver Vaizoğlu, 2016 yılında görülen karar duruşmasında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. O tarihten bu yana aranan Vaizoğlu'nun Mersin'de saklandığını tespit eden Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki bir kahvehanede okey oynarken yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, kararın yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderildi.

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Engelli hayvanlara 'annelik' yapıyorEngelli hayvanlara 'annelik' yapıyor
Van'da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklamaVan'da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş yaptırım kararı!

ABD'den flaş yaptırım kararı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Gece yarısı korku dolu anlar! Polis ekipleri alarma geçti!

Gece yarısı korku dolu anlar! Polis ekipleri alarma geçti!

AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

Ameliyatın ardından odasında dinleniyordu! Doktor ölü bulundu

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

İzmir'de korkutan yangın! Bir anda alevler içinde kaldı

İzmir'de korkutan yangın!

Manisa'da 7 aydır kabusu yaşıyorlar

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.