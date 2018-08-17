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2 kişiyi silahla yaralamaktan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

VAN'da, tartıştığı 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan N.K., polisin güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yaptığı operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

2 kişiyi silahla yaralamaktan tutuklandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'da, tartıştığı 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan N.K., polisin güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yaptığı operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Araçla dolaşırken yakalanan N.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir 1'inci Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 2 kişi ile tartışan N.K., üzerindeki ruhsatsız tabancayla ateş açtı. 2 kişiyi yaralayan N.K., olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, N.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, N.K.'yi yakalamak için güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Teknik takibe alınan N.K., dolaştığı araçta yakalanarak, gözaltına alındı. N.K.'nin üzerinde ve araçta yapılan aramada; ruhsatsız tabanca, 14 fişek, bir miktar uyuşturucu ve B.O. adına düzenlenen sahte kimlik ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen N.K., çıkarıldığı mahkemece 'silahla adam yaralamak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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2 kişiyi silahla yaralamaktan tutuklandı

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