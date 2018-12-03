2 kişiyi yaralamakla suçlanan yaşlı adam tutuklandı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki düğün salonunda, husumetli olduğu 2 kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ömer B. (78), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Çavuşlar Mahallesi'ndeki düğün salonunda, cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Olayda taraflar arasında çıkan kavgada, İbrahim Cengiz (39) ve kayınpederi Mehmet Kaçan (59), iddiaya göre, husumetli oldukları Ömer B. tarafından tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, salondan ayrılan Ömer B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Ömer B.'yi Çavuşlar yolunda kavgada kullandığı iddia edilen tabancayla yakaladı. Gözaltına alınan Ömer B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Cengiz taburcu edilirken, Mehmet Kaçan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

