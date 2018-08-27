"2. Kitap Günleri" 1 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Kitap Günleri" 1 Eylül'de kitapseverlerle buluşacak.
Konuya ilişkin Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl etkinliğe 31 yayınevi ve 3 sahaf katılacak.
2. Kitap Günleri kapsamında düzenlenecek olan kültürel faaliyetlerin yanı sıra trio müzik, salsa, tango, pandomim ve jazz gecesi etkinlikleri de katılımcıların beğenisine sunulacak.
Ayrıca kitap günleri kapsamında Semra Atasoy yazarlık atölyesi, İrfan Ünalan ise karikatür atölyesi gerçekleştirecek.
Ünlü yazarların katılmıyla, Büyükçekmece Belediyesi'nin Hizmet Binası avlusunda yapılacak olan Kitap Günleri, 9 Eylül'e kadar devam edecek.
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