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2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunan şüpheliye meydan dayağı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 18:13 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 kız kardeşe sözlü taciz bulunduğu iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından dövülerek polise teslim edildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 kız kardeşe sözlü taciz bulunduğu iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından dövülerek polise teslim edildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre B.P. (34) isimli şüpheli yolda yürüyen 2 kız kardeş N S.(15) ile Y.S.’ye (11) ‘Kaç yaşındasınız, nerelisiniz, çok güzelsiniz’ şeklinde sözler söyleyerek peşinden gitmeye başladı. Korkan kız kardeşler durunu hızla babaları Kemal S. bildirdi. Bunun üzerine baba Kemal S. geri dönerek B.P. ile kavga etmeye başladı. Çevrede bulunan esnafların bazıları da gelerek B.P.’yi darp etti. B.P. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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