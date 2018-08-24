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2 kızını öldürüp, intihar etti (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 18:24 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde belediyede çalışan Aziz Kaya, bilinmeyen nedenle evinde 18 ve 20 yaşlarındaki 2 kızını öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti.

2 kızını öldürüp, intihar etti (1)

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde belediyede çalışan Aziz Kaya, bilinmeyen nedenle evinde 18 ve 20 yaşlarındaki 2 kızını öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye personeli Aziz Kaya, evinde bilinmeyen nedenle ailesiyle tartıştı. Tartışma sırasında cinnet getiren Kaya, çocuklarına silahla ateş açtı. Eşi ve 1 kızının kaçtığı evde ateşlere hedef olan 2 kız kardeş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kızlarını öldüren Aziz Kaya, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.
Aziz Kaya'nın dehşetinden kaçarak son anda kurtulan eşi ve diğer kızı ise sinir krizi geçirdi.

FOTOĞRAFLI

2 kızını öldürüp, intihar etti (1)

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