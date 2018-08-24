2 kızını öldürüp, intihar etti (2)

İTFAİYE MÜDÜRÜ İLE 2 KIZININ CESEDİ MORGA KALDIRILDI
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tartıştığı ailesine tabancayla ateş açıp kızları Vesile (20) ile Işıl'ı (18) öldürüp, aynı silahla intihar eden Aziz Kaya'nın (50) Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürü olduğu belirlendi. Olayda yaşamını yitiren Kaya ile kızlarının cesetleri, güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü. Kaya'nın ateş açtığı sırada ismi öğrenilemeyen eşi ve diğer kızının da evden kaçıp kurtulduğu ifade edilen olay sonrası eve akın eden ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi.
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