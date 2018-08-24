2 kızını öldürüp, intihar etti (3)

SALDIRIDAN KURTULAN EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 2 kızını öldürüp, intihar eden eşi Aziz Kaya'nın saldırısından küçük kızı Zeynep (10) ile yara almadan kurtulan Münibe Kaya, acı haberle sinir krizi geçirdi. Kızını yanından ayırmayan Münibe Kaya'ya, sağlık görevlilerince müdahale edilerek, sakinleştirici iğne yapıldı.
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