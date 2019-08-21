HABER

2 kolunu silaj makinesine kaptıran vatandaş yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 18:29 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tarlada silaj yapan ve iki kolunu da makineye kaptıran vatandaş yaralandı.Olay, Adapazarı ilçesi Kayrancık Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde bulunan bir tarlada meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tarlada silaj yapan ve iki kolunu da makineye kaptıran vatandaş yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Kayrancık Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.C. isimli vatandaş tarlasına silaj yapmak için gitti. Tarlada çalışmaya başlayan vatandaş bir süre sonra 2 kolunu birden silaj makinesine kaptırdı. Kanlar içerisinde kalan vatandaş için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Ekiplerce olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve olayda kolları parçalanan yaralı T.C. ambulans ile Sakarya Üniversitesi ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak
Kolundan yaralanan çocuğun yengesi göz yaşlarına hakim olmadıKolundan yaralanan çocuğun yengesi göz yaşlarına hakim olmadı
Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralıDiyarbakır’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Topal'ın gafı yeni sezona damga vurdu! Toparlamaya çalıştı ama...

Zuhal Topal'ın gafı yeni sezona damga vurdu! Toparlamaya çalıştı ama...

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

HDP binasında yakalandı!

HDP binasında yakalandı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.