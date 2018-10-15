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2 köpek ağaca asılı halde bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2018 10:06 | Son Güncelleme

KKTC'de 2 köpeğin ağaca asıl halde ölü bulunması tepkilere yol açtı.

2 köpek ağaca asılı halde bulundu

Erenköy beldesinde ormanlık alanda 2 köpek ağaca asılı olarak ölü bulundu.

Köpeklerin boyunlarından asılmış şekildeki fotoğrafları sosyal medyada yoğun tepkilere neden olurken, Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği, "Bu insan kılığındaki caniler aramızda rahatlıkla dolaşıp her istediği suçu işleyememeli" denildi.

Dernek, polis ve hükumeti de olayla ilgili soruşturma açmaya davet etti. KKTC polisinin olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
köpek AĞAÇ KKTC kıbrıs türk hayvan hakları derneği

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
LANET CANİLER
ALLAH cezanızı versin şerefsiz yaratıklar ,,,,elleriniz kırılsın inşallah bu hayvanlara yazık
nasıl bir düşünce sistemi ve ruh hali. anlamak çok zor. onları izledin mi ey canavar.
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