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2 kurşunla vurulan yaralıdan arkadaşına: “Hakkını helal et, seni seviyorum”

11.12.2020 22:44 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da sokak ortasında 2 kurşunla vurulan yaralı adam hastanede sedye üzerinde taşınırken yanına gelen arkadaşına, “Hakkını helal et, seni seviyorum” diyerek helallik istedi.Olay, Meydan Mahallesi 950 Sokak’ta meydana geldi.

Aksaray’da sokak ortasında 2 kurşunla vurulan yaralı adam hastanede sedye üzerinde taşınırken yanına gelen arkadaşına, “Hakkını helal et, seni seviyorum” diyerek helallik istedi.

Olay, Meydan Mahallesi 950 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet A.’ya (27) yolda yürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokak ortasında tabancayla ateş açıldı. Sağ bacağından ve bileğinden 2 kurşunla yaralanan Muhammet A. kanlar içinde yere yığılırken silah seslerini duyan mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yerinde yaptı.

“Acele edin, ayağımı hissetmiyorum”
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sırasında ekiplere ayağını hissetmediğini söyleyen yaralı Muhammet A., “Haydi, haydi, ayağımı hissetmiyorum haydi. Ayağım çok kötü şuan. Ağabey acele edelim. Ayağımı hissetmiyorum” diyerek acele etmelerini istedi. İlk müdahalesinin ardından sedyeye alınarak ambulansa taşınan Muhammet A. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

“Hakkını helal et, seni seviyorum, seni seviyorum”
Hastanede tedavi altına alınan Muhammet A.’nın çok kan kaybettiği öğrenilirken, tedavisinin ardından röntgene sevk edildi. Röntgen çekinmek için sedyeyle röntgen odasına giren Muhammet A., burada yanında gelen erkek arkadaşına, “Hakkını helal et, seni seviyorum. Seni seviyorum” diye seslendi. Erkek arkadaşı ise, “Oğlum manyak mısın?” diye cevap verdi. Aşırı kan kaybettiği öğrenilen Muhammet A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

“İftiraları attılar, adalete güveniyorum”
Olay yerinde geniş çaplı inceleme ve araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde 5 adet boş kovan bulurken, olayla ilgili 1 şüpheliyi tespit etti. Cüneyt E. (40) isimli şüphelinin peşine düşen Cinayet Büro ekipleri kısa sürede şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Cüneyt E. özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Hastane çıkışı gazetecilerin “Neden vurdun?” sorusuna, “Benimle kesinlikle bir alakası yok ama iftira atıyorlar. Daha önce de aynı iftiraları attılar. Adalete güveniyorum. Mutlaka aydınlık olacaktır” diye konuştu.

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