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2 kuyumcuyu öldüren polis, adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 17:31 | Son Güncelleme

MERSİN'in Akdeniz ilçesindeki kuyumcu soygununda 2 kişiyi öldüren polis memuru V.Ç.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Akdeniz ilçesindeki kuyumcu soygununda 2 kişiyi öldüren polis memuru V.Ç. adliyeye sevk edildi. Polis, cinayet zanlısının görüntüsünün alınmaması için zanlıyı emniyetin arka kapısından çıkardı. Salı günü akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki Defterdarlık binası karşısında Gür İşhanı'nda meydana gelen olayda, yüzü maskeli kişi, kuyumcu Mustafa Serpin ile çalışanı Yasin Tazegül vitrindeki altınları topladığı sırada dükkana girdi. Altınları almak isteyen soyguncu, Serpin'i ve Tazegül'ü direnmeleri üzerine tabanca ile vurarak öldürdü. Altınları alıp kaçan saldırganın polis memuru V.Ç. olduğu belirleyen cinayet bürosu polisleri, zanlıyı aynı mahalledeki evinde annesi ile birlikte gözaltına alıp sorgulamak üzere emniyete götürdü. Bugün öğlen saatlerinde işlemleri tamamlanan zanlı ve annesi adliyeye sevk edildi. Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin geniş güvenlik önlemi aldığı Asayiş Şube Müdürlüğü önünde zanlıyı görüntülemek isteyen basın mensuplarına müsaade etmeyen polis, V.Ç. ile annesini arka kapıdan çıkarıp polis aracına bindirip adliyeye sevk etti. 'GÖREVİ SIRASINDA KEŞİF YAPMIŞ' Öte yandan zanlı V.Ç.'nin görev yaptığı sırada soygunu planladığı ortaya çıktı. Uzun süre kuyumcunun çevresinde keşif yaptığı belirlenen zanlı, olayın ardından ara sokakları kullanarak kaçtığı ve evinde gizlendiği öğrenildi.

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