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"2. Latin Amerika ve Karayip Filmleri Festivali" devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 18:15 | Son Güncelleme

Başkentte düzenlenen etkinlik kapsamında Küba yapımı "Habanastation" filmi seyirciyle buluştu

Türkiye'deki Latin Amerika ve Karayip ülkeleri büyükelçiliklerinin Ankara'da düzenlediği "2. Latin Amerika ve Karayip Filmleri Festivali" kapsamında Küba yapımı "Habanastation" filminin gösterimi yapıldı.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen festivale, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'un yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi, davetli ve sinemasever katıldı.

Film gösteriminden önce izleyicilere hitap eden Büyükelçi Nunez, Habanastation'ın Küba'nın değerlerini anlatan bir dostluk filmi olduğunu belirterek "Küba'nın güncel gerçekliğine dair söyleyecek sözü olan, beğeneceğiniz bir film." diye konuştu.

Nunez'in konuşmasının ardından gösterilen "Habanastation", farklı çevrelerden gelmelerine rağmen arkadaşlıklarını sürdüren iki çocuğun hayatını konu alıyor.

Festivalin bu akşamki bölümünde ayrıca Meksika yapımı "Canımı da Al" ve Peru yapımı "Eski Arkadaşlar" adlı filmler de gösterilecek.

Başkentte 4 Kasım'da Brezilya'dan "Çöplük" adlı filmle açılışı yapılan festival kapsamında 21 Kasım'da da Venezuela ve Kosta Rika'dan filmler izleyiciyle buluşacak.

Etkinlikte 9 ülkeden 9 film, seyircilerin beğenisine sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Küba Latin Amerika ve Karayip Filmleri Festivali

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