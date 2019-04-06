İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü'nün (MEDİT) düzenlediği 2. Lisansüstü Öğrenci Konferansı'na katıldı.

Kalın, üniversitenin Süleymaniye yerleşkesindeki Salis Medresesi'nde gerçekleştirilen konferansın kapanış konuşmasında, güzellik, ahlak ve bilgi kavramlarına değinerek, modernite ve İslam düşüncesi çerçevesinde varlık ve etrafındaki temel sorulara dair cevap arayışından bahsetti.

Gençlere yönelik çalışmaların arttırılması gerektiğine vurgu yapan Kalın, bilimden sanata birçok konuda çoklu bakış açısının geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Dünyada bazı Müslüman ülkelerin yokluk çektiğini, aynı zamanda en zengin bazı ülkelerin de Müslüman olduğunu belirten Kalın, Müslüman coğrafyasının kaynaklarını ve potansiyelini iyi değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Kalın, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Kalın'a İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, hediye takdim etti.

Bu arada, iki gün süren ve çok sayıda ülkeden akademisyenlerin katıldığı konferansta; "İslami çalışmalar", "Göç, kriz ve mobilizasyon", "Metodlar, metodolojiler ve eleştiriler", "Dolaşmış modernite: Medeniyet ve sömürgecilik salınımları", "Teoloji ve felsefenin kavşağı", "Osmanlı tarihi", "Estetik, dilbilim ve edebiyat çalışmaları" ve "Özgür irade ve determinizm arasındaki insanlık" konu başlıkları ele alındı.

