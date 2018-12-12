2 maden işçisinin öldüğü kaçak ocağın sahibi 15 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, 2 işçinin, kaçak olarak işlettiği maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitirmesinin ardından tutuklanan Şenol Medik'in (53), 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. 2 maden işçisine mezar olan kaçak ocağın daha önce mühürlenerek, kapatıldığı ancak tekrar açıldığı ortaya çıktı.

7 Temmuz günü Kilimli Subatan Mahallesi'nde kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göcükte işçiler Erkan Conkur(46) ve Hasan Yıldız(30) yaşamını yitirdi. Tutuklanan ocak sahibi Şenol Medik hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Tutuklu sanık Şenol Medik'in hazır bulunduğu duruşmaya ölen maden işçisi Erkan Conkur'un eşi Lalehan Conkur, oğlu Bedirhan Conkur ile ölen Hasan Yıldız'ın babası Erol Yıldız ve avukatlar katıldı. Dava dosyasındaki bilirkişi raporunda, tutuklu sanık Şenol Medik'in yüzde 70 asli kusurlu, ölen maden işçilerinin de 'kaçak ocak olduğunu bilerek, çalıştıkları' gerekçesiyle yüzde 15'er tali kusurlu bulunduğu bildirilen duruşmada, ocağında daha önce mühürlendiği ancak tekrar açılarak üretime devam ettiği ifade edildi.

'KASTIM OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Daha sonra savunması alınan Şenol Medik, 20 yıldır aynı işi yaptığını ve ekmeğini bu şekilde kazandığını söyledi. İşçilerin yevmiye usulü ocakta çalıştığını anlatan Medik, "Ocakta ben de çalıştım, işçi de çalıştırdım. Arkadaşlarıma artık bu işi yapmayacağımı, bırakacağımı söyledim. Arkadaşlar da bayrama kadar çalışmak istediler. Ben çok dikkatli çalışmalarını, emniyetlerini almalarını söylemişimdir. Güvenli ortam olmadığın da kesinlikle çalışmamalarını istemişimdir. Olay günü kurtarma çalışmalarına girdim. TTK ekibi de içeri girdi. Arkadaşlarımızı çıkardık. En son ben çıktım. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Herhangi bir kastım olmadığımı düşünüyorum. Ailelerine de maddi destek vereceğim ve tahliyemi istiyorum" dedi.

'EŞİM 700 LİRA EMEKLİ MAAŞI ALIYORDU, GEÇİNEMİYORDUK'

Erkan Conkur'un eşi Lalehan Conkur ise sanıktan ve olayda kusuru bulunan herkesten şikayetçi olduğunu belirtti. Eşine emekli olduktan sonra 700 TL emekli aylığı bağlandığını, geçinemedikleri için kaçak ocakta tekrar işe girdiğini ifade eden Conkur, "Bir oğlum askerde bir oğlum da okuyordu. 12 gündür orada çalışıyordu. Cuma günleri izinliydi. Ocak sahibini bilmiyordum. Günlük 120 lira yevmiye ile çalışıyordu" dedi. Fenalaşarak sinir krizi geçiren ve yakınları tarafından duruşma salonundan çıkarılan Conkur, "İki saate gömdünüz eşimi. Badana yapmaya çağırmışlar. Badana yapabildiniz mi? Vicdanınız rahat mı? diye bağırdı. Hasan Yıldız'ın babası Erol Yıldız da oğlunun ocakta çalıştığını göçükten 1 gün önce öğrendiğini anlatarak, "Sanıktan şikayetçiyim. Daha önce İzmit'te çalışıyordu" diye konuştu.

Şenol Medik'in avukatı ise müvekkilinin tahliyesini talep ederek, şöyle konuştu:

"Ölen maden işçilerinin ailelere başsağlığı diliyorum. Olay çok acı ve vahim. Kaçak ocaklar Zonguldak'ta sosyal yara maalesef. Zonguldak Valisi yaptığı açıklamada 220 ocağın mühürlenmiş olduğunu açıkladı. Her iki tarafta aynı sınıftan insanlar. Ölen arkadaşlarımızdan Erkan, 700 lira emekli maaş alıyor. Bu rakam bir insanın, insanca yaşaması ve ailesine bakması için yeterli değildir. Bu kişiler bu ocaklarda çalışmaya zorunlu bırakılıyor. Esas sorumlular Valilik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndadır. Bu ocaklarda çalışmak burada sosyal bir gerçek. Bu husus karar verilirken dikkate alınmalıdır."

DURUŞMA SAVCISI, 15 YIL HAPİS CEZASI VERİLMESİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı da mütalaasında, sanık Şenol Medik'in daha önceden kapatılan ocağı, hiçbir güvenlik önlemi almadan işlettiği ve olayda asli kusurlu olduğu dikkate alınarak, iddianamede istenen hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Şenol Medik'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, mütalaaya karşı sanık avukatının savunma yapması için ertelendi.