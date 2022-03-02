2 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

En popüler şans oyunlarının başında gelen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Saat 21.30'da başlayan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçlarını sorgulama linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Çılgın Sayısal Loto kurallarına da içeriğimizden göz atabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

2 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

2 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandığında, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden sorgulamasını yapabilirsiniz. Çekiliş 21.30'da başlayacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, Milli Piyango Online'dan, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ya da bayilerden oynanabilir.

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden 6 numara belirnebileceği gibi Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek de kolonlar doldurulabilir.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şans daha da arttırabilir.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün düzenlenen çekilişlerde küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edilmesi halinde ikramiye kazanılır.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır. Öte yandan büyük ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olursa ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

