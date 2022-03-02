HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

2 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

02.03.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayının ilk Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları merakla araştırılıyor. Çekiliş tamamlandıktan sonra belli olan sonuçlar internet üzerinden duyuruluyor. Peki 2 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

2 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

En popüler şans oyunlarının başında gelen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Saat 21.30'da başlayan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçlarını sorgulama linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Çılgın Sayısal Loto kurallarına da içeriğimizden göz atabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

2 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

2 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

2 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandığında, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden sorgulamasını yapabilirsiniz. Çekiliş 21.30'da başlayacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, Milli Piyango Online'dan, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ya da bayilerden oynanabilir.
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden 6 numara belirnebileceği gibi Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek de kolonlar doldurulabilir.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şans daha da arttırabilir.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün düzenlenen çekilişlerde küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edilmesi halinde ikramiye kazanılır.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır. Öte yandan büyük ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olursa ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsle mücadelede yeni dönem: HES kodu zorunluluğu kaldırıldıKoronavirüsle mücadelede yeni dönem: HES kodu zorunluluğu kaldırıldı
Zelenskiy'den Avrupa Parlamentosu'nda önemli açıklamalar! Ayakta alkışlandıZelenskiy'den Avrupa Parlamentosu'nda önemli açıklamalar! Ayakta alkışlandı
'300 bin kişinin katiline tapıyor, halkına ihanet etti''300 bin kişinin katiline tapıyor, halkına ihanet etti'
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"

Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"

Rusya'ya karşı savaşmak için tugay kuruldu! Böyle duyurdular, 400 kişi...

Rusya'ya karşı savaşmak için tugay kuruldu! Böyle duyurdular, 400 kişi...

Ukrayna’da sivil barikat! Rus ordusu neye uğradığını şaşırdı…

Ukrayna’da sivil barikat! Rus ordusu neye uğradığını şaşırdı…

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener hassasiyeti!

Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener hassasiyeti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.