2 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

Mart ayının ilk Şans Topu çekilişi bu akşam 20.00'da başlayacak. Sonuçlar belli olduğunda internet üzerinden ilan edilecek. Şans oyunu severlerin gözleri söz konusu çekilişin sonuçlarına çevrildi. İşte Şans Topu çekilişi sonuç sorgulama linki...

2 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 Mart Şans Topu çekilişi henüz tamamlanmadı. Çekiliş tamamlandığında sonuçlara haberimizde yer vereceğiz.

Şans Topu çekiliş sonuçlarını 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' linkinden sorgulayabilirsiniz. Çekiliş, 20.00'da başlayacak.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

