HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 2 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

2 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

02.03.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişinin sonuçları merakla bekleniyor. Her hafta gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları bu akşam (2 Mart 2022 Çarşamba) açıklanacak. Peki 2 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

2 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

Mart ayının ilk Şans Topu çekilişi bu akşam 20.00'da başlayacak. Sonuçlar belli olduğunda internet üzerinden ilan edilecek. Şans oyunu severlerin gözleri söz konusu çekilişin sonuçlarına çevrildi. İşte Şans Topu çekilişi sonuç sorgulama linki...

2 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

2 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 Mart Şans Topu çekilişi henüz tamamlanmadı. Çekiliş tamamlandığında sonuçlara haberimizde yer vereceğiz.

Şans Topu çekiliş sonuçlarını 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' linkinden sorgulayabilirsiniz. Çekiliş, 20.00'da başlayacak.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamalar geri mi geliyor?Kısıtlamalar geri mi geliyor?
1 Mart koronavirüs tablosu açıklandı1 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
Polonya sınırında inanılmaz anlarPolonya sınırında inanılmaz anlar
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"

Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"

Rusya'ya karşı savaşmak için tugay kuruldu! Böyle duyurdular, 400 kişi...

Rusya'ya karşı savaşmak için tugay kuruldu! Böyle duyurdular, 400 kişi...

Ukrayna’da sivil barikat! Rus ordusu neye uğradığını şaşırdı…

Ukrayna’da sivil barikat! Rus ordusu neye uğradığını şaşırdı…

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener hassasiyeti!

Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener hassasiyeti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.