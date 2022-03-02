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2 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2 Mart 2022 Çarşamba

02.03.2022 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Mart su kesintisi olan ilçeler listesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'den (İSKİ) yapılan açıklama ile duyuruldu. İSKİ, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve noktalara her gün güncel olarak web sitesinde yer veriyor. Peki 2 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte 2 Mart 2022 Salı İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

2 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2 Mart 2022 Çarşamba

2 Mart su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İSKİ Ataşehir, Maltepe, Tuzla ve Pendik'te bazı noktalarda su kesintisi yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda 2 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 2 Mart 2022 Çarşamba günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

2 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

2 Mart 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden bazı ilçe ve noktalara su verilemeyecek. İşte 2 Mart 2022 Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 2 MART 2022 ÇARŞAMBA

Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.

Maltepe İlçesi: Fındıklı Mahallesi.

Pendik İlçesi: Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

Tuzla İlçesi: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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