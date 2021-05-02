2 Mayıs Pazar marketler açık mı? Bugün marketler, bakkallar çalışıyor mu, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında alınan önlem ile birlikte 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar bütün Türkiye tam kapanmaya geçti. Bu süreç hakkında birçok sorunun cevabı merak edilirken en çok merak edilen şeylerden biri de marketler ve bakkalların pazar günleri açık olup olmadığı oldu.

2 MAYIS PAZAR MARKETLER AÇIK MI? BUGÜN MARKETLER, BAKKALLAR ÇALIŞIYOR MU, KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

30 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında haftanın 7 günü marketler 10:00-17:00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacakken bakkal, kuruyemişçi, kasap gibi işletmeler açık olacak ve 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların bu süreçte markete gitmeleri yasaklanırken bu yaş aralığı haricinde kalan bütün vatandaşlar 10:00-17:00 saatleri arasında market şubelerinden vatandaşlar ihtiyaçlarını temin edebilecek.

TAM KAPANMA SÜRECİNDE MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

**BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi: 10.00 - 17.00

BİM Cumartesi: 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Tam kapanmada Pazar günleri kapalı olacak.

**A101 ÇALIŞMA SAATLERİ