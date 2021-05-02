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2 Mayıs Pazar marketler açık mı? Bugün marketler, bakkallar çalışıyor mu, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

02.05.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanmanın gelmesi ile birlikte marketler ve bakkallar ile ilgili detaylar düzenli olarak araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlerin hafta içi belli saatler arasında çalışmaya devam edeceğini söylemesi ile birlikte birçok vatandaş "hafta sonları marketler açık mı, pazar günü marketler ve bakkallar açık mı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 2 Mayıs Pazar marketler açık mı? Bugün marketler, bakkallar çalışıyor mu, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

2 Mayıs Pazar marketler açık mı? Bugün marketler, bakkallar çalışıyor mu, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında alınan önlem ile birlikte 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar bütün Türkiye tam kapanmaya geçti. Bu süreç hakkında birçok sorunun cevabı merak edilirken en çok merak edilen şeylerden biri de marketler ve bakkalların pazar günleri açık olup olmadığı oldu.

2 MAYIS PAZAR MARKETLER AÇIK MI? BUGÜN MARKETLER, BAKKALLAR ÇALIŞIYOR MU, KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

30 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında haftanın 7 günü marketler 10:00-17:00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacakken bakkal, kuruyemişçi, kasap gibi işletmeler açık olacak ve 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların bu süreçte markete gitmeleri yasaklanırken bu yaş aralığı haricinde kalan bütün vatandaşlar 10:00-17:00 saatleri arasında market şubelerinden vatandaşlar ihtiyaçlarını temin edebilecek.

2 Mayıs Pazar marketler açık mı? Bugün marketler, bakkallar çalışıyor mu, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

TAM KAPANMA SÜRECİNDE MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

**BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi: 10.00 - 17.00

BİM Cumartesi: 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Tam kapanmada Pazar günleri kapalı olacak.

**A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi : 10.00 - 18.00

A101 Cumartesi: 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Tam kapanmada Pazar günleri kapalı olacak.

**ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi : 10.00 - 18.00

ŞOK Cumartesi: 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Tam kapanmada Pazar günleri kapalı olacak.

**MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

MİGROS hafta içi : 10.00 - 18.00

MİGROS Cumartesi: 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Tam kapanmada Pazar günleri kapalı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tam kapanma

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