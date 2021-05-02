2 Mayıs vaka sayıları son dakika| 2 Mayıs günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı? 2 Mayıs korona vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden günlük vaka sayıları, test sayıları ve vefat sayıları gibi pek çok bilginin yer aldığı tablo düzenli olarak vatandaşlar ile paylaşılıyor. 1 Mayıs tarihinde açıklanan tabloda, 242 bin 194 kişiye test yapıldı ve bu test yapılan kişilerden 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı. Geçtiğimiz günlerin tablolarına baktığımızda, yapılan test sayılarında bir düşüş gözlemleniyor, uzmanlarda test sayılarının düşük olması sebebi ile vaka sayılarının da düşük gözüktüğünü savunuyor.

2 MAYIS KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Günlük vaka sayılarının, test sayılarının ve ağır hasta sayıları gibi pek çok bilginin yer aldığı günlük korona vaka tablosu, her gün Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor. 2 Mayıs günlük vaka tablosu ise henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde tablo paylaşıldıktan sonra haberimiz güncellenecektir.

1 MAYIS KORONA VAKA TABLOSU

1 Mayıs tarihinde 242 bin 194 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Bu testlerde 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı. Ağı hasta sayısı 3 bin 525 olurken, iyileşen hasta sayısı 81 bin 302 oldu. 373 vatandaşımız ise koronavirüs kaynaklı olarak hayatını kaybetti.