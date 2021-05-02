2 Mayıs vaka sayısı açıklandı! | 2 Mayıs günlük koronavirüs tablosunda vaka sayısı kaç? İşte bugünkü korona tablosu...

Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden günlük vaka sayıları, test sayıları ve vefat sayıları gibi pek çok bilginin yer aldığı korona tablosu, düzenli olarak her gün vatandaşlar ile paylaşılıyor. 2 Mayıs tarihinde açıklanan tabloda, 240 bin 145 kişiye test yapıldı ve bu test yapılan kişilerden 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı. Geçtiğimiz günlerin koronavirüs tablolarına baktığımızda, yapılan test sayılarında bir düşüş gözlemlenirken, uzmanlar test sayılarının düşük olması sebebi ile vaka sayılarının da düşük gözüktüğünü savunuyor.
Günlük vaka sayılarının, test sayılarının ve ağır hasta sayıları gibi pek çok bilginin yer aldığı günlük korona vaka tablosu, her gün Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor.
2 Mayıs günlük vaka tablosunda bugün itibariyle neredeyse her maddede bir düşüş var. Bugün 240 bin 145 test yapıırken, bu testlerden 25 bin 980 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüs kaynaklı ölümler ise 340 olarak açıklandı.
1 Mayıs tarihinde 242 bin 194 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Bu testlerde 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı. Ağı hasta sayısı 3 bin 525 olurken, iyileşen hasta sayısı 81 bin 302 oldu. 373 vatandaşımız ise koronavirüs kaynaklı olarak hayatını kaybetti.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayısı 152 milyon 606 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 201 bini, iyileşenlerin sayısı 129 milyon 873 bini aştı.
Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 116 bine, Hindistan'da 19 milyon 543 bine, Brezilya'da 14 milyon 665 bine ve Fransa'da 5 milyon 616 bine ulaştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hindistan'da son dönemde hızla artan vaka sayıları nedeniyle bu ülkeden ABD'ye seyahatleri kısıtlayacaklarını bildirdi.
ABD'de salgın nedeniyle uçak, tren, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarında yolculuk edenlere getirilen maske takma zorunluluğunun eylüle kadar uzatıldığı belirtildi.