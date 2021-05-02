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2 Mayıs vaka tablosu | 2 Mayıs günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı? 2 Mayıs vaka sayısı kaç?

02.05.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Mayıs gününde de vaka sayıları merak ediliyor. Günlük vefat sayılarının fazla olması vatandaşları korkuturken, vaka sayılarındaki düşüş ise dikkat çekiyor. Tam kapanmanın işe yarayıp yaramadığını anlamak için henüz erken olsa da her gün düzenli olarak açıklanan vaka sayılarında, önemli bir düşüş gözlemleniyor. Vaka sayısı dün itibariyle 28 bin 817 olarak açıklandı. Uzmanlar ise yapılan test sayılarının yetersiz olduğunu söylüyor.

2 Mayıs vaka tablosu | 2 Mayıs günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı? 2 Mayıs vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden günlük vaka sayıları, test sayıları ve vefat sayıları gibi pek çok bilginin yer aldığı korona tablosu, düzenli olarak her gün vatandaşlar ile paylaşılıyor. 1 Mayıs tarihinde açıklanan tabloda, 242 bin 194 kişiye test yapıldı ve bu test yapılan kişilerden 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı. Geçtiğimiz günlerin koronavirüs tablolarına baktığımızda, yapılan test sayılarında bir düşüş gözlemlenirken, uzmanlar test sayılarının düşük olması sebebi ile vaka sayılarının da düşük gözüktüğünü savunuyor.

2 MAYIS KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Günlük vaka sayılarının, test sayılarının ve ağır hasta sayıları gibi pek çok bilginin yer aldığı günlük korona vaka tablosu, her gün Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor. 2 Mayıs günlük vaka tablosu ise henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde tablo paylaşıldıktan sonra haberimiz güncellenecektir.

1 MAYIS KORONA VAKA TABLOSU

1 Mayıs tarihinde 242 bin 194 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Bu testlerde 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı. Ağı hasta sayısı 3 bin 525 olurken, iyileşen hasta sayısı 81 bin 302 oldu. 373 vatandaşımız ise koronavirüs kaynaklı olarak hayatını kaybetti.

1 mayıs

DÜNYADA KORONAVİRÜS

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayısı 152 milyon 606 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 201 bini, iyileşenlerin sayısı 129 milyon 873 bini aştı.

hindistan korona

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 116 bine, Hindistan'da 19 milyon 543 bine, Brezilya'da 14 milyon 665 bine ve Fransa'da 5 milyon 616 bine ulaştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hindistan'da son dönemde hızla artan vaka sayıları nedeniyle bu ülkeden ABD'ye seyahatleri kısıtlayacaklarını bildirdi.

abd korona

ABD'de salgın nedeniyle uçak, tren, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarında yolculuk edenlere getirilen maske takma zorunluluğunun eylüle kadar uzatıldığı belirtildi.


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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Hindistan koronavirüs testi

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