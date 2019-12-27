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  4. ‘2. Medipol İK Ödülleri’ sahiplerini buldu

‘2. Medipol İK Ödülleri’ sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 10:41 | Son Güncelleme

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ‘2.

‘2. Medipol İK Ödülleri’ sahiplerini buldu

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ‘2. Medipol İK Ödülleri’ sahiplerini buldu. Müzisyenler Ceylan Ertem, Irmak Arıcı ve Ufuk Beydemir’in de aralarında olduğu ünlülerin katıldığı törende medya, sanat ve iş dünyasından pek çok isim ödüle layık görüldü.

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Kulübü tarafından düzenlenen ‘2. Medipol İK Ödülleri’ sahiplerini buldu. 2019 yılının başarılı isimlerinin ödüllendirildiği törende farklı sektörlerden çok sayıda firma ve kişi ödüle layık görüldü. Gerçekleştirilen törenin açış konuşmalarını İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mehmet Babacan ile İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pelin Vardarlıer gerçekleştirdi.
Konuşmasında Türkiye’nin kalkınma hikayesinde vizyoner bir bakış ortaya koymaya çalıştıklarını kaydeden Babacan, eğitim kalitelerini uluslararası standartlarda kanıtlamak için akreditasyon süreçlerini başarıyla devam ettiklerini söyledi.
Vardarlıer ise uzun süredir hazırlandıkları törenin kendileri için gurur verici olduğunu kaydetti.

İki ayrı kategoride 35 ödül verildi
İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ‘Medipol İK Ödülleri’ İşletme Ödülleri ve Özel Ödül olmak üzere iki ayrı kategoride verildi.
‘Medipol İK Ödüllerini’ kazananlar şöyle sıralandı:
Yılın İnovasyon Hızlandırma Kurumu: Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi
Yılın En Çok Çalışılmak İstenen Kurumu: Koç Grubu
Yılın En Çok Stajyer Alımı Yapan Kurumu: Yapı Kredi Bankası
Yılın En Çok Yeni Mezun Çalıştıran Kurumu: Turkuvaz Medya
Yılın Çalışana Değer Veren Kurumu: Yemeksepeti
Yılın En Çok Çalışan Gelişimini Destekleyen Kurumu: QNB Finansbank
Yılın Sosyal Medyayı En Faydalı Kullanan Kurumu: Trendyol
Yılın En Çok İlan Yayınlayan Kurumu: Watsons
Yılın En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması: ING Bank
Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: Akbank Şehrin İyi Hali
Yılın En Yeşil İnsan Kaynakları (Çevre Dostu) Kurumu: Yves Rocher
Kadınları İş Hayatında Destekleyen Kurum: LC Waikiki
Başvuru Sonrası Adaya En Hızlı Dönüş Yapan Kurum: CMC
İşe Alımda Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Kurum: Teknosa
İnsan Kaynaklarında Dijitalleşmede En İyi Kurum: Mental HR
Hayvan Hakları Duyarlılığı En Yüksek Olan Kurum: Migros

Özel Ödül Kategorisi
Özel Jüri Kategorisi Ödül Takdimi: Umutcan Tütüncü (Yılın Just Dance Şampiyonu)
Kariyerinde Engel Tanımayan Profesyonel: Tuğba Erbilen Gültekin
Başarısıyla Fark Oluşturan Sporcu: İbrahim Çolak
İnsan Kaynaklarına En Çok Katkı Yapan Yazar: İdil Türkmenoğlu
Yılın En Beğenilen Gazetecisi: Müge Anlı
Yılın En Beğenilen Haber Spikeri: Ece Üner
Yılın En İyi Girişimcisi: İbrahim Yılmaz
Yılın En Fayda Sağlayan Sosyal Medya Fenomeni: Eylül Öztürk
Yılın En İyi İnsan Kaynakları Blogger’ı: Sinem Işık
Yılın En İyi Dergisi: KLASS Magazin
Yılın En İyi Köşe Yazar: Gülse Birsel
Yılın En Çok İzlenen TV Programı: Temizlik Benim İşim - Kadir Ezildi
Yılın En Çok Dinlenen Sanatçısı: Ufuk Beydemir
Yılın En İyi Ses Getiren Sanatçısı: Irmak Arıcı
Yılın En İyi Müzik Grubu: Manga
Yılın Müzik İnsanı: Ceylan Ertem
Yılın En İyi Oyuncusu: Taner Ölmez
Yılın En İyi Farkındalık Oluşturan Dizisi: M Doktor
Yılın Engel Tanımayan Kurumu: Mutluluğun Adresi

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