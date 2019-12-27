İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ‘2. Medipol İK Ödülleri’ sahiplerini buldu. Müzisyenler Ceylan Ertem, Irmak Arıcı ve Ufuk Beydemir’in de aralarında olduğu ünlülerin katıldığı törende medya, sanat ve iş dünyasından pek çok isim ödüle layık görüldü.

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Kulübü tarafından düzenlenen ‘2. Medipol İK Ödülleri’ sahiplerini buldu. 2019 yılının başarılı isimlerinin ödüllendirildiği törende farklı sektörlerden çok sayıda firma ve kişi ödüle layık görüldü. Gerçekleştirilen törenin açış konuşmalarını İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mehmet Babacan ile İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pelin Vardarlıer gerçekleştirdi.

Konuşmasında Türkiye’nin kalkınma hikayesinde vizyoner bir bakış ortaya koymaya çalıştıklarını kaydeden Babacan, eğitim kalitelerini uluslararası standartlarda kanıtlamak için akreditasyon süreçlerini başarıyla devam ettiklerini söyledi.

Vardarlıer ise uzun süredir hazırlandıkları törenin kendileri için gurur verici olduğunu kaydetti.