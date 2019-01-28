HABER

2 metre karda köyde zorlu yaşam

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 23:49 | Son Güncelleme

Elazığ’da Akdağ’ın eteklerinde bulunan bin 650 rakımlı Şeyhmiran köyünde 2 metreyi bulan karda yöre sakinleri zorlu bir yaşam sürüyor.

Elazığ’da Akdağ’ın eteklerinde bulunan bin 650 rakımlı Şeyhmiran köyünde 2 metreyi bulan karda yöre sakinleri zorlu bir yaşam sürüyor. Karda en çok ise çocuklar zaman geçirerek eğlenme fırsatı buluyor.
Elazığ’da geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı sonrasında Palu ilçesine bağlı Şeyhmiran köyünde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Akdağ’ın eteklerinde, bin 650 rakım yükseklikte bulunan ve ilçeye 28 kilometre uzaklıkta olan Şehmiran köyünde evler kara gömüldü. Ulaşımını yer yer tüneller açarak sağlayan köy sakinleri, damlarını ise yıkılmaması için sürekli temizliyor. 15 gün ilçeye ulaşım sağlanamayan köyde çocuklar ise karı fırsata çevirerek poşetlerini alarak kayıp, tadını çıkartıyor.
Köyün bin 650 rakım yüksekliğinde olduğunu belirten yöre sakinlerinden Ramazan Avcı, “2010 yılında buraya ev yaptım. 2010 yılından bu yana ilk defa bu kadar fazla kar yağdı. 2 metrenin üzerinde bir kar yağdı. Evlerin etrafı ve yollarımızda kapandı. Bir hafta elektriğimiz yoktu. 15-20 gün yollarımız kapalı kaldı. Yılbaşından bir gün önce ameliyat oldum. 20 gün burada mahsur kaldım. Dün yollarımız açıldı. Gidip dikişlerimi aldırdım. Evlerin etrafını , odunluğumuzu ve samanlığımızı kendi imkanlarımızla açıyoruz. Samanları uzaktan getirip ahırda hayvanları yemliyoruz” dedi.
Bu yıl çok kar yağdığını dile getiren Hakan Demiroğlu ise, “Elektriğimiz bir hafta yoktu. Köy halklı kendi imkanları ile yollarını açtı. Bu gördüğünüz kar erimiş hali. Daha fazla kar olan yerlerde var. Evlerinde mahsur kalanlar oldu. Rüzgarın etkisiyle bir çok çatı uçtu” diye konuştu.
Son yılların en etkili yağışı gerçekleştiğini aktaran Davut Dağoğlu da, "10-15 gün fırtına ve rüzgar vardı. Çoğu zaman komşularımıza gidemiyorduk. Hastalarımız olduğu zaman götüremiyorduk. Hiçbir imkan yok. Yolları kendi imkanlarımızla açtık. Bazı yerlerde 1 metreden 2-3 metreye kadar yükselen kar var. Bazı yerlerde pencereye kadar kar yağmıştı. Evin kapısını açtığımızda kapı görünmüyordu. O kadar fazla kar yağdı” ifadelerini kullandı.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki tarihi cami 4 yıldır ibadete kapalıBalıklıgöl Yerleşkesi'ndeki tarihi cami 4 yıldır ibadete kapalı
'Çocuklar, doğru davranış biçimlerini disiplin sayesinde kazanır''Çocuklar, doğru davranış biçimlerini disiplin sayesinde kazanır'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de korkutan yangın! Bir anda alevler içinde kaldı

İzmir'de korkutan yangın!

Manisa'da 7 aydır kabusu yaşıyorlar

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

CHP Eyüp İlçe Teşkilatı binasına saldırı! Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

Van'da bir kadın kızını boğarak öldürüp polise teslim oldu

Anne dehşeti! Teslim oldu her şeyi itiraf etti!

Samsun'da korkunç olay! Sözleri şoke etti: Herkesi bıçaklarım

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.