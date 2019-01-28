2 metre karda köyde zorlu yaşam

Elazığ’da Akdağ’ın eteklerinde bulunan bin 650 rakımlı Şeyhmiran köyünde 2 metreyi bulan karda yöre sakinleri zorlu bir yaşam sürüyor. Karda en çok ise çocuklar zaman geçirerek eğlenme fırsatı buluyor.

Elazığ’da geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı sonrasında Palu ilçesine bağlı Şeyhmiran köyünde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Akdağ’ın eteklerinde, bin 650 rakım yükseklikte bulunan ve ilçeye 28 kilometre uzaklıkta olan Şehmiran köyünde evler kara gömüldü. Ulaşımını yer yer tüneller açarak sağlayan köy sakinleri, damlarını ise yıkılmaması için sürekli temizliyor. 15 gün ilçeye ulaşım sağlanamayan köyde çocuklar ise karı fırsata çevirerek poşetlerini alarak kayıp, tadını çıkartıyor.

Köyün bin 650 rakım yüksekliğinde olduğunu belirten yöre sakinlerinden Ramazan Avcı, “2010 yılında buraya ev yaptım. 2010 yılından bu yana ilk defa bu kadar fazla kar yağdı. 2 metrenin üzerinde bir kar yağdı. Evlerin etrafı ve yollarımızda kapandı. Bir hafta elektriğimiz yoktu. 15-20 gün yollarımız kapalı kaldı. Yılbaşından bir gün önce ameliyat oldum. 20 gün burada mahsur kaldım. Dün yollarımız açıldı. Gidip dikişlerimi aldırdım. Evlerin etrafını , odunluğumuzu ve samanlığımızı kendi imkanlarımızla açıyoruz. Samanları uzaktan getirip ahırda hayvanları yemliyoruz” dedi.

Bu yıl çok kar yağdığını dile getiren Hakan Demiroğlu ise, “Elektriğimiz bir hafta yoktu. Köy halklı kendi imkanları ile yollarını açtı. Bu gördüğünüz kar erimiş hali. Daha fazla kar olan yerlerde var. Evlerinde mahsur kalanlar oldu. Rüzgarın etkisiyle bir çok çatı uçtu” diye konuştu.

Son yılların en etkili yağışı gerçekleştiğini aktaran Davut Dağoğlu da, "10-15 gün fırtına ve rüzgar vardı. Çoğu zaman komşularımıza gidemiyorduk. Hastalarımız olduğu zaman götüremiyorduk. Hiçbir imkan yok. Yolları kendi imkanlarımızla açtık. Bazı yerlerde 1 metreden 2-3 metreye kadar yükselen kar var. Bazı yerlerde pencereye kadar kar yağmıştı. Evin kapısını açtığımızda kapı görünmüyordu. O kadar fazla kar yağdı” ifadelerini kullandı.

