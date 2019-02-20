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2 metrekarede geçen 25 yıl

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 12:47 | Son Güncelleme

Yozgat’ta 54 yaşındaki İhsan Görmez, 2 metrekarelik dükkanında 25 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak evinin geçimini sağlıyor.2 metrekarelik işyerinde ayakkabı boyacılığı yaparak evinin geçimini sağlayan İhsan Görmez, 25 yıldır işini severek yapıyor.

2 metrekarede geçen 25 yıl

Yozgat’ta 54 yaşındaki İhsan Görmez, 2 metrekarelik dükkanında 25 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak evinin geçimini sağlıyor.
2 metrekarelik işyerinde ayakkabı boyacılığı yaparak evinin geçimini sağlayan İhsan Görmez, 25 yıldır işini severek yapıyor. Sağlığı el verdiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğini söyleyen Görmez, her gün sabah saat 07.00’de iş yerini açıyor akşam da saat 18.00’de mesaiye son veriyor. Günde 5-6 ayakkabı boyayan Görmez, günü 20-25 lira ile kapatıyor.
Yıllardır kent merkezinde ayakkabı boyayarak ekmeğini kazandığını söyleyen İhsan Görmez, “Burada 25 senedir boyacılık yapıyorum. Allah’a şükürler olsun günde 5-6 ayakkabı boyuyorum, bununla geçimimi sağlıyorum. Ne mutlu ki burada kimseye muhtaç olmadan eşin, dostun sayesinde ekmek paramı kazanıp gidiyorum. Burada 25 senedir boya sandığına emeğimi, gücümü sığdırdım, geçinip gidiyorum. Müşterilerimiz belirli müşteriler. Allah eşin dostun yokluğunu vermesin. Evimin geçimini buradan sağlıyorum. Kimseye muhtaçlığımız yok, Allah devletimize milletimize zeval vermesin” dedi.
Uzun yıllar ayakkabılarını İhsan Görmez’e boyattığını söyleyen Hacı Kartal ise “Biz İhsan Bey’i, 30-40 senedir tanırız. 25 yıldır bu işi yapar emeğini müşterilerinden hiç esirgemez. Ayakkabı boyacılığı yaparak evinin geçimini sağlar. Biz de her zaman gelir ayakkabılarımızı ona boyatırız. Biz ondan çok memnunuz” şeklinde konuştu.

2 metrekarede geçen 25 yıl

2 metrekarede geçen 25 yıl

2 metrekarede geçen 25 yıl

2 metrekarede geçen 25 yıl

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