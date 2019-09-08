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2 metrekarelik bodrumda bıçak üretip, dünyaya satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 11:19 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Nazım Özdemir (35), evinin altındaki 2 metrekarelik bodrumuna kurduğu imalathanede ürettiği bıçakları dünyanın dört bir yanına satıyor.

2 metrekarelik bodrumda bıçak üretip, dünyaya satıyor

Alişan KOYUNCU- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Nazım Özdemir (35), evinin altındaki 2 metrekarelik bodrumuna kurduğu imalathanede ürettiği bıçakları dünyanın dört bir yanına satıyor.
Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi’nde yaşayan Nazım Özdemir, evinin bodrumunda kurduğu atölyede bıçak üretiyor. Neredeyse 2 metrekarelik bir alanda çalışan Özdemir, ürettiği bıçakları yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine satıyor. Mesleği babasından öğrendiğini ve 5 yaşından beri bıçak üretimiyle iç içe olduğunu söyleyen Özdemir, babasının da bıçak yapmayı dedesinden öğrendiğini ve bu şekilde aile mesleği haline geldiğini ifade etti.
Mesleğini sürdürdüğü için kendisiyle gurur duyduğunu söyleyen Nazım Özdemir, "Ben bıçak ustasıyım. Bıçakçılık mesleğimizi, 1800’lü yıllardan beri yapıyoruz. Savaşlarda kılıçlar, süngüler yapılmış. Dedemler yapmış o dönemde. Babam da halen bu işi yapıyor. Kocaeli’de de bu işi yapan tek mirasçı ben varım. 35 yaşındayım ve 30 yıldır bu işi yapıyorum. Babam bana nasıl bu mesleği öğrettiyse, ben de oğluma bu mesleği öğreteceğim. 2 metrekarelik bir dükkanda bu işi yapıyorum ve dünyanın her yerine bıçak satıyorum. Yurt dışında Londra’dan, Kanada’dan, Bulgaristan’dan özel siparişlerim oldu. İnşallah bu siparişleri daha çok alıp, üretmeye gayret gösteriyorum" dedi.
DÖVME BIÇAKÇILIK İŞİ TÜRKİYE'DE AZALDI
Dövme bıçak işini herkesin yapamadığı için azaldığını söyleyen Özdemir, "Dövme bıçak işi Türkiye’de çok azaldığı için ve çok zor bir meslek olduğu için kimse yapmıyor. Bu yüzden azaldı. Ben bu işi yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Kolay bir meslek değil. 2 metrekare alanda bunu yapmak hiç kolay değil. İçeride kömür ocağı yandığı için çok zor oluyor. Ama ben mesleğime aşığım. Bıçaklarımın saplarını keçi boynuzundan, manda boynuzundan, cevizden ve kök zeytinden kullanıyorum. Sapların içlerini de pirinç yapıyorum" diye konuştu.

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2 metrekarelik bodrumda bıçak üretip, dünyaya satıyor2 metrekarelik bodrumda bıçak üretip, dünyaya satıyor2 metrekarelik bodrumda bıçak üretip, dünyaya satıyor2 metrekarelik bodrumda bıçak üretip, dünyaya satıyor

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