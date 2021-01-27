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  4. 2 metrelik dalgaların arasında cipiyle mahsur kaldı

2 metrelik dalgaların arasında cipiyle mahsur kaldı

27.01.2021 19:45 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Karası ilçesinde boyu yaklaşık 2 metreyi aşan dalgaların arasında kuma saplanan cip, ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre, İlker Bergin idaresindeki 54 BR 911 plakalı cip, Küçükboğaz Gölü ile Karadeniz’in birleştiği geçit üzerinde kuma saplandı.

Sakarya’nın Karası ilçesinde boyu yaklaşık 2 metreyi aşan dalgaların arasında kuma saplanan cip, ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, İlker Bergin idaresindeki 54 BR 911 plakalı cip, Küçükboğaz Gölü ile Karadeniz’in birleştiği geçit üzerinde kuma saplandı. Kuma saplanan cip, olumsuz hava şartları ve kuvvetli rüzgar sebebiyle boyu 2 metreyi aşan dalgalar arasında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Dalgaların arasında kalan cip, bölgeye getirilen traktör yardımıyla kurtarılırken araç sahibi de olayı izleyenler de rahat bir nefes aldı.

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