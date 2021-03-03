HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2 metrelik kanala uçtu, alkol metreyi üflememek için polise direndi: Size saygı duyuyorum

2 metrelik kanala uçtu, alkol metreyi üflememek için polise direndi: Size saygı duyuyorum

03.03.2021 08:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
2 metrelik kanala uçtu, alkol metreyi üflememek için polise direndi: Size saygı duyuyorum

Bursa’da kısıtlama saatinde alkollü iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol çalışması için açılan iki metrelik kanala uçtu. Sürücü ekiplere alkolmetreyi üflememek için zor anlar yaşatırken, polis ekiplerine ''size saygı duyuyorum' diyerek uzun süre direndi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Ali D.'ye 6 bin 986 TL para cezası kesilirken, ehliyetine el kondu.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan yolda bir sürücü otomobili ile çukura düştü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Ali D. (51) alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine "Size saygı duyuyorum" diyerek uzun süre direndi. Ali D.'ye 6 bin 986 TL para cezası kesilirken, ehliyetine el kondu.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Veysel Karani Mahallesi, İnönü Caddesi'nde yaşandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş yolda 16 K 3640 plakalı otomobili ile ilerleyen Ali D., aşırı hız ve uyarı levhalarına dikkat etmemesi nedeniyle araç yoldan çıktı.

BOŞ YOLDA ÇUKURA DÜŞTÜ

Yol kenarındaki uyarı levhalarına çarpan otomobil daha sonra yol yapım çalışması için açılan çukura düştü. Sürücü Ali D. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı. Kazayı gören vatandaşlar, hem sürücü Ali D.'nin yardımına koştu hem de durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Screenshot_6

"SİZE SAYGI DUYUYORUM" DİYEREK ALKOL TESTİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENDİ

Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan Ali D.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Bu sırada alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine, "Size saygı duyuyorum" diyerek direnen Ali D., alkolmetreyi üflemedi. Ali D. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Screenshot_8

6 BİN 986 TL CEZA KESİLDİ

Öte yandan hem alkolmetreyi üflemeyi reddeden hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye toplam 6986 TL para cezası kesildi. Çukura düşen otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
'Yüksek riskli' ilde gece vakti böyle basıldılar'Yüksek riskli' ilde gece vakti böyle basıldılar
Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

İlkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin detayları belirlendi

İlkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin detayları belirlendi

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

Gram altın için '440 TL olabilir' yorumu!

Gram altın için '440 TL olabilir' yorumu!

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar yağışı uyarısı (3 Mart Çarşamba hava durumu)

Çok sayıda il için yağmur ve kar yağışı uyarısı

Avcılar’da 1 milyon liralık uyuşturucu serası bulundu

Avcılar’da 1 milyon liralık uyuşturucu serası bulundu

İzmir'de kapalı olması gereken eğlence mekanlarına koronavirüs baskını

'Yüksek riskli' ilde gece vakti böyle basıldılar

Bursa'da apartman dairesindeki yangında can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle!

Uyanış Büyük Selçuklu 23'üncü bölüm!

CNN Türk canlı yayınında büyük gerginlik! 'Haysiyet yoksunu'

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.