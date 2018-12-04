2 metrelik orkinos ve kılıç balığını gören telefona sarılıyor

23 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Bürkek, kış aylarında balık severlerin uğrak noktası oldu. Geçtiğimiz yıldan bu yana tezgahına getirdiği farklı balık çeşitleriyle vatandaşların dikkatini çekmeyi başaran Bürkek, tezgahında 40 çeşit balık bulundurduğu gibi birbirinden farklı boyutlardaki çeşitleri de getirmeyi ihmal etmiyor. Bu kez 2 metrelik Orkinos ve 1,5 metrelik Kılıç balığı getiren Bürkek'in tezgahına en çok fotoğraf çekmek isteyenler uğruyor.

"ÇEŞİT GETİRMEYE BAŞLADIM"



Vatandaşın sürekli olarak birkaç çeşit dışında balık tüketemediği için böyle bir farklılık kararı aldığını belirten Bürkek, “Bizim vatandaşlarımız sürekli kıyı ve batı şehirlerinde balık çeşitlerinin fazla olduğunu, Bingöl’de bunun birkaç çeşitten öteye geçmediği konusunda şikayetçi oluyordu. Ben de vatandaşlarımızın bu sitemlerini dikkate aldım ve çeşit getirmeye başladım. Diyorum ki, diğer şehirlerde ne çeşit varsa şehrimizde de olsun ve o yüzden sürekli hale getirdim. Bu gayretlerimden önce şehrimizde hamsi, palamut, istavrit ve çipura vardı. Ben şimdi bunu 40 çeşide kadar çıkardım. Bugün tezgahımda kılıç balığı var 1 metre 50 santim boyunda. Orkinos getirdim o da yaklaşık 2 metre boyunda ve 180 kilogram ağırlığında. Orkinos’un kilosunu 30 TL’den satıyorum, kılıç balığını da 70 TL’den satıyorum. Hem bu balıkları ilk kez gören vatandaşlarımız fotoğraf çekiyor hem de lezzetine birçoğu ilk kez bakıyor” dedi.

Müşterilerden Mehmet Alay ise, “Bingöl’de farklılığın olması, sofralarımız farklı balık çeşitlerinin olmasından dolayı memnunuz. Zaten Ahmet abinin getirdiği birçok balık, faydalı türden. Ben de hem hatıra olsun diye fotoğraf çektim hem de 1 kilo orkinos almaya geldim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

