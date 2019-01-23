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2 metreyi aşan kar onları da vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 13:06 | Son Güncelleme

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde yer yer 2 metreyi aşan kar insanların yanı sıra, bölgede bir çok noktada görülen ve son günlerde yiyecek bulmak için dağlardan aşağıya inen koruma altındaki dağ keçilerinin yaşamını da olumsuz etkiliyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ, Tunceli, Bingöl çevresinde de bu yıl kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Elazığ'ın yüksek kesimlerinde, Tunceli ve Bingöl'ün ise yüksek rakımlı ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı.

Tunceli'de görüntülendiler…

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde, Tunceli ve Bingöl'ün ise yüksek rakımlı ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı.
Bölge genelinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yoğun kar olan bölgelerde yaban hayvanları için ise zaman zaman yem ve saman bırakmaya başladı.
Tunceli’nin yüksek rakımlı karlı dağlarını aşarak Munzur ve Pülümür Vadileri’ne de koruma altında bulunan dağ keçileri inmeye başladı.
Vadilere inerek meşe burçlarından yiyerek karınlarını doyurmaya çalışan dağ keçileri görüntülendi. Yine Pülümür Vadisi’nde yeterince beslenemediği için bitkin düşen bir dağ keçisi de doğasever İsmail Ateş, bölgeden alınarak tedavisinin yapılması amacıyla doğa koruma ekiplerine teslim edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde koruma altına alınan dağ keçisinin tedavisinin yapılmasının ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.
Arkadaşlarıyla gezerken asfaltın kenarında kardan gidemeyen dağ keçisini gördüklerini ifade eden İsmail Ateş, "Kara basıp çöküyordu. Hayvanın zayıfladığını ve bitkin düştüğünü tahmin ettim, baktım kaçmıyor. Ben de arabaya atıp tedavisi için buraya getirdim” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Tunceli kar yağışı Elazığ Bingöl

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