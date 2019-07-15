2 milyar kişi yoksullukla mücadele ediyor

İSTANBUL, (DHA) - Dünyada 2 milyar kişi yoksulluk, 753 milyon kişi de aşırı yoksulluk içinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Kamuya ve özel sektöre ek olarak üçüncü bir sektör oluşturan vakıflar yoksullukla mücadelede önemli rol oynuyor. Bu kapsamda vakıfların yoksulluğun azaltılmasında nasıl bir yol haritası çizmesi gerektiği ‘Vakıf Kurumu Sempozyumu’nda kapsamlı bir şekilde ele alındı. Küresel Adaletsizlik Dünya Yoksulluk ve Eşitsizlik Raporu 2018’e göre dünyadaki en zengin 42 kişinin mal varlığı, dünya nüfusunun yarısına tekabül eden 3,6 milyar insanla eşittir. En zengin 10 ülkenin geliri de en fakir 10 ülke gelirinin tam 77 katı. Küresel servetin bu şekilde dağılması beraberinde yoksulluk, çatışmalar, açlık gibi başka sosyal problemlerin ortaya çıkmasına neden olmakta. Küresel İnsani Yardım Raporu 2018 verilerine göre ise, dünyada 2 milyar kişi yoksulluk, 753 milyon kişi de aşırı yoksulluk içinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Uluslararası yardıma muhtaç duruma düşen kişi sayısı 200 milyonu geçmiş durumda. Bu noktada yoksullukla mücadelede kamuya ve özel sektöre ek olarak üçüncü bir sektör olarak adlandırılan vakıflar önemli bir rol üstleniyor.

Vakıfların tarihteki rolünü incelemek ve modern dönemde sağlayacakları katkıları konuşmak amacıyla geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Vakıf Kurumu Sempozyumu bu sene ‘Vakıf ve Yoksullukla Mücadele’ temasıyla düzenlendi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ev sahipliğinde, İpekyolu Medeniyetleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen sempozyumda vakıfların yoksulluğun azaltılmasında nasıl bir rol oynaması gerektiği kapsamlı bir şekilde ele alındı. “BİR KISIM ZENGİNLEŞİRKEN, BİR KISIM CİDDİ FAKİRLİKLE KARŞI KARŞIYA” Demirören Haber Ajansı’na konuşan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Batı merkezli kapitalizm ekonomik büyümeyi sağlıyor. Ekonomik büyümede bu sistem başarılıdır. Fakat bir taraf spesifik bölgeler çok hızlı bir şekilde zenginleşirken, dünyanın geri kalan özellikle Afrika gibi bölgelerde çok ciddi fakirlikle karşı karşıya kalıyoruz. 1980’lerden itibaren Asya ve Afrika yavaş yavaş harekete geçmeye başladı. Ama ifade edildiği gibi dünyada şu anda 250 milyon civarında insan açlık sınırında” dedi.