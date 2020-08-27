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2 milyon 250 bin liralık operasyon! Böyle yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 18:45 | Son Güncelleme

İstanbul'da sahte parfüm üretimi yapılan 5 adrese düzenlenen operasyonlarda binlerce şişe parfüm ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken yaklaşık 2 milyon 250 bin liralık sahte ürün ele geçirildi.

2 milyon 250 bin liralık operasyon! Böyle yakalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte parfüm üretimi yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan emniyet ekipleri, 12 Ağustos günü Bahçelievler ve Bağcılar'daki 5 adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 8 bin 218 dolu parfüm, 30 bin 12 etiket, şişe, kapak ve kutu aksesuarı ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 250 bin lira olduğu öğrenildi.

Şüpheliler hakkında Sınai Mülkiyet Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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