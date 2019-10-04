2 milyon 500 bin kadına meme kanseri taraması yapıldı

Sağlık Bakanlığı, dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olan meme kanserini erken teşhis edebilmek için 2 milyon 500 bin kadına meme kanseri taraması yaptı. 2018 yılında ülke genelinde 2 milyon 500 bin kadın meme kanseri taramasından geçirildi. Bu taramalarda 102 bin kişiye meme kanseri şüphesiyle ileri tetkik yapıldı ve 36 bin vaka erken evrede teşhis edilerek tedaviye başlandı. Meme kanseri, kadınların en sık karşılaştığı kanser türleri arasında ilk sırada bulunuyor ve görülme sıklığı dünya çapında giderek artıyor. Erken evrede teşhis edilen meme kanserinin tedavisi başarılı bir şekilde yapılabiliyor. İleri evrelerde ise tedavi süreci zorlaşıyor ve hastalık ölümle sonuçlanabiliyor. Toplum tabanlı taramalarla ülkemizde her geçen yıl erken teşhis oranı artıyor. Türkiye’de toplum tabanlı meme kanseri taramaları Sağlık Bakanlığı tarafından Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinin (KETEM) yanı sıra Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz olarak yürütülüyor.

40 ile 69 yaş arası kadınlar yılda bir sağlık kuruluşlarında meme muayenesi olmalı

20 ile 40 yaş arası kadınların ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması, meme kanseri belirtilerinden biri görüldüğünde vakit geçirmeden doktora başvurması gerekiyor. 40 ile 69 yaş arası kadınlar ise ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapmalı, yılda bir sağlık kuruluşlarında meme muayenesi olmalı ve iki yılda bir mamografi çektirmeli. Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi memede ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin ele gelmesi veya hissedilmesi oluyor. Ayrıca tek memede akıntı, kaşıntı, yanma, ağrı, meme ucunda çekilme gibi belirtiler de meme kanserini işaret edebiliyor. Bu hastalık ileri dönemlere gelene kadar belirti de vermeyebiliyor. Bu nedenle rutin kontroller çok önemli yer tutuyor. Tüm kanserlerde olduğu gibi doğru ve sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve fazla kilodan kaçınma meme kanseri riskini azaltıyor. Ayrıca emzirmenin meme kanseri riskini azalttığı biliniyor. Meme kanseri tedavisi her hasta için farklılık gösteriyor. Tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör rol oynuyor. Meme kanserinde cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanabiliyor.

