HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 2 milyon 700 bin TL’lik altını gasbetmeye çalıştı, 'Büyük paraydı olmadı işte' dedi

2 milyon 700 bin TL’lik altını gasbetmeye çalıştı, 'Büyük paraydı olmadı işte' dedi

27.01.2021 12:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de iki kuyumcu kuryesinin çantalarda taşıdığı 2 milyon 700 bin TL değerindeki altını gasbetmeye çalışan 8 şüpheli, yakalandı. Gasp girişimi güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler, gazetecilerin 'Silahlarla altınları çalmaya mı gelmiştiniz?' sorusuna “Büyük paraydı olmadı işte, olsaydı güzel olurdu” cevabını verdi.

Olay, merkez Akdeniz ilçesindeki bir otelin önünde meydana geldi. Kahramanmaraş’tan kente ticaret amaçlı gelen C.C. ve M.T. isimli kuyumcu kuryeleri, otele girecekleri sırasında yanlarına motosikletli, maskeli ve silahlı 2 kişi geldi. Bu kişiler, kuyumcu kuryelerinin ellerinde bulunan içerisinde 2 milyon 700 bin lira değerinde altın olan çantaları zorla almak istedi. Kuryeler direnince şüpheliler, çantaları alamadan kaçtı. Gasp girişimi, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

0501898e2640959f4679c6f16927c522

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede olay yerine çalıntı motosikletle gelen kar maskeli 2 kişinin, kendilerini bekleyen kiralık otomobille kaçtıkları saptandı. Yapılan detaylı araştırmada, kuryelerin bölgeye geleceğini söyleyen kişinin eski bir kuyumcunun oğlu olduğunu, olayı 8 kişinin planladığı ortaya çıktı. Kiralık otomobilin GPS kayıtlarını takip eden polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

5419f52062619aad48838c330709a88c

'BÜYÜK PARAYDI OLMADI, OLSAYDI GÜZEL OLURDU'

Emniyetteki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye götürülen şüpheliler, gazetecilerin “Silahlarla altınları çalmaya mı gelmiştiniz?” sorusuna, "Büyük paraydı olmadı işte, olsaydı güzel olurdu" cevabını verdi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Dehşete düşüren olay! Kocasını sopa ve satırla dövdüDehşete düşüren olay! Kocasını sopa ve satırla dövdü
67 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 67?67 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 67?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik gün geldi: Gözler açıklamaya çevrildi

Kritik gün geldi: Gözler açıklamaya çevrildi

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Mini şortlu pozuyla olay oldu! "Haberim yokmuş gibi çek"

Mini şortlu pozuyla olay oldu! "Haberim yokmuş gibi çek"

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Meteoroloji duyurmuştu! Üç ilçede başladı

Meteoroloji duyurmuştu! Üç ilçede başladı

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Genç kadın terör estirdi! Önce bıçakla saldırdı, sonra otomobile zarar verdi

Genç kadın elinde bıçakla yol ortasında terör estirdi!

Eşini sopa ve satırla döven kadın serbest kaldı, kocası taburcu edildi

Dehşete düşüren olay! Kocasını sopa ve satırla dövdü

Kendisini ‘Komiser Kemal’ olarak tanıtıp 237 bin lira dolandırdı

'Ben Komiser Kemal' dedi, 237 bin lira dolandırdı

Henüz 2 yaşındaki çocuk, çaydanlık devrilmesiyle yandı

Yürek yakan olay! 2 yaşında dehşeti yaşadı

Tekirdağ korkutan anlar! Kontrolden çıkan tanker karşı şeride geçti

Facianın eşiğinden dönüldü

Yasak aşk dehşeti: 1ölü, 1 yaralı

Yasak aşk dehşeti! Önce kadını vurdu, sonra intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.