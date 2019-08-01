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"2 milyon caretta caretta yumurtasını koruma altına aldık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 21:50 | Son Güncelleme

Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat: - "Yaklaşık 2 milyon caretta caretta yumurtasını koruma altına aldık, 850 bin yavruyu denizle buluşturmayı başardık"

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, caretta carettaların gönüllülerce yuvalarından çıkarılarak denize ulaştırılmasına ilişkin, "Belek sahiline bırakılan yaklaşık 2 milyon caretta caretta yumurtasını koruma altına aldık, 850 bin yavruyu denizle buluşturmayı başardık." değerlendirmesini yaptı.

Canbolat, yazılı açıklamasında, biyoçeşitlilik ve doğa koruma konusunda uzman akademisyenler tarafından 2003 yılında kurulan derneğin, koruma altındaki türlerin yuvalama alanları ve yavrular için tehdit oluşturan unsurlarla mücadele ettiğini belirtti.

Bu kapsamda Akdeniz faunasının doğal bir parçası olan deniz ve kıyı ekosistemi açısından büyük önem taşıyan deniz kaplumbağalarının en büyük yuvalama alanı Belek'te, her sene haziran-eylül arasında kamp çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydeden Canbolat, "Çalışmalar sonucunda deniz kaplumbağaların 1999'da yaklaşık 500 olan yuva sayısı bugün 2 bin 500'e çıkmış durumda. Belek sahiline bırakılan yaklaşık 2 milyon caretta caretta yumurtasını koruma altına aldık, 850 bin yavruyu denizle buluşturmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Çalışmaları akademisyen ve uzmanlara destek veren Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden gelen gönüllülerden oluşan ekiple sürdürdüklerini aktaran Canbolat, şunları kaydetti:

"Kaplumbağaların yumurtadan çıktıktan sonra denize ulaşmaları için de tüm çalışmalarımızı aynı titizlikle yapıyoruz. Ayrıca tüm bu süreçte faaliyetlerimizi, toplumda farkındalığı ve saha çalışmalarımızda gönüllü destekçi sayımızı artırmak amacıyla kamuoyuna yaymaya çabalıyoruz. Bu nedenle yaz aylarını kampımızda 1-2 ay çalışarak geçiren gönüllülerimizin yanı sıra birkaç günlüğüne de olsa bu deneyime ortak olmak isteyen doğaseverlerin katılımını değerli buluyoruz. Önemle belirtmeliyiz ki deniz kaplumbağalarıyla ilgili saha çalışmalarına eşlik eden tüm bu katılımcılar gerekli eğitimleri alıyor ve bütün çalışmaları prosedürlerimize sadık kalarak EKAD denetiminde gerçekleştiriyor."

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Ali Fuat Canbolat Antalya caretta caretta deniz kaplumbağası EKAD

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