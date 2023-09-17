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2 milyon dolara satmaya çalıştılar! Operasyonda ele geçirildi: Bizans dönemine ait olduğu değerlendiriliyor

17.09.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yazma Tevrat ele geçirildi. Tevrat'ı 2 milyon dolara satmaya çalıştığı tespit edilen M.S., A.E., T.Ş., E.B, Z.A. gözaltına alındı.

2 milyon dolara satmaya çalıştılar! Operasyonda ele geçirildi: Bizans dönemine ait olduğu değerlendiriliyor

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eyüpsultan’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, M.S., A.E., T.Ş., E.B., ve Z.A. isimli şüphelilerin, yasa dışı yollarla ele geçirdikleri tespit edilen altın yazma olduğu değerlendirilen Tevrat'ı 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları belirlendi. Şüphelilerin tarihi eseri satmak için alıcılarla buluşacağının anlaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

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ALTIN YAZMA TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ

Eyüpsultan’da bulunan bir kafeye düzenlenen operasyonla; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yazma Tevrat ele geçirildi.

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Tevrat, incelenmek üzere İstanbul Yazma Eserler Başkanlığına gönderilirken, yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan Tevrat

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