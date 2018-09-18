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2 milyon lira miras yetmedi, hırsızlıktan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 09:19 | Son Güncelleme

Adana'da sebze halindeki 3 kamyondan 5 akü çalıp sattığı ileri sürülen zanlı, güvenlik kamerasından eşkali belirlenerek yakalandı - Mahkemece tutuklanan zanlının, babasından kalan yaklaşık 2 milyon liralık mirasla lüks yaşam sürüp 9 ayda parayı harcadığı iddia edildi

Adana'da üç kamyondan beş akü çaldığı iddiasıyla yakalanıp tutuklanan zanlının, babasından miras kalan yaklaşık 2 milyon lirayı 9 ayda harcadığı öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Sebze Hali'nde park halindeki 3 kamyondan 5 akü çalındı.

Araç sahiplerinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlıkları emniyette çok sayıda kaydı bulunan Z.G.A'nın gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekip, şüpheliyi olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının ifadesinde görüntüdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ettiği, aküleri ise sattığını ileri sürdüğü belirtildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bu arada, daha önce hırsızlıktan hakkında işlem yapılan zanlıya, vefat eden babasına ait arazinin satışından 2017 yılında yaklaşık 2 milyon lira miras kaldığı, Z.G.A'nın bu parayı lüks bir yaşam sürerek 9 ayda tükettiği, parasız kalınca da hırsızlığı sürdürdüğü iddia edildi.

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