2 milyon lira mirası 3 ayda bitirdi, hırsızlık yaparken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan, uyuşturucu bağlımlısı olduğu iddia edilen Ziya Gökhan Atalan (21), babasından miras kalan 2 milyon lirayı 3 ay içinde bitirince, tekrar hırsızlık yaptı. Kamyonetlerin aküsünü çalarak 50 ila 100 lira arasında satan Atalan, tutuklandı. Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Sebze halinde farklı günlerde, 3 kamyonetin aküleri çalındı. ihbar üzerin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İzlenen görüntülerde, aküleri hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunun Ziya Gökhan Atalan'ın çaldığını belirledi. Polis, şüpheliyi suçüstü yakalakamak için hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede önlem aldı. Tekrar sebze haline gelen Atalan yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Atalan'ın, 9 ay önce ölen babasından 2 milyon liralık miraz kaldığı ortaya çıktı. Parayı aldıktan sonra 3 ay boyunca lüks bir hayat süren Ziya Gökhan Atalan'ın bar ve gazinolarda eğlendiği ve pahalı otomobiller kiralayıp tatile gittiği saptandı. Bu süre içerisinde 2 milyon lirayı bitiren Atalan'ın parasız kaldığı için tekrar hırsızlık yapmaya başladığı anlaşıldı. Aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ziya Gökhan Atalan, emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ziya Gökhan Atalan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

