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2 milyon liralık altınları kuyumcudan alan şüpheliler polisten kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 21:09 | Son Güncelleme

Bursa’da güveni kötüye kullanarak çeşitli kuyumculardan altınları alan ve yaklaşık 2 milyon liralık altınlarla kayıplara karışan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Bursa Kapalı Çarşıda faaliyet gösteren kuyumculardan, güvene kötüye kullanarak çeşitli gram ve ebatlarda kolye, set, bileklik ve kelepçe tabir edilen bileziklerin bulunduğu yaklaşık 1 milyon 990 bin liralık altınların alındığı ihbarını aldı.

2 milyon liralık altınları kuyumcudan alan şüpheliler polisten kaçamadı

Bursa’da güveni kötüye kullanarak çeşitli kuyumculardan altınları alan ve yaklaşık 2 milyon liralık altınlarla kayıplara karışan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Bursa Kapalı Çarşıda faaliyet gösteren kuyumculardan, güvene kötüye kullanarak çeşitli gram ve ebatlarda kolye, set, bileklik ve kelepçe tabir edilen bileziklerin bulunduğu yaklaşık 1 milyon 990 bin liralık altınların alındığı ihbarını aldı. İhbarın üzerine harekete geçen ekipler, altınları alan şahsın S.A. olduğunu belirledi. S.A.’yı takibe alan ekipler, 45 dakikalık takibin ardından yakaladı. Araçta yapılan aramalarda 10 adet set, 1 adet bilekliği ele geçirerek, S.A.’yı sorgulamak için emniyete götürdü.
S.A.’yı sorgulayan ekipler altınların bir kısmının M.B.’de olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, 35 adet zincirli kolye, 69 adet altın bilezik ile birlikte M.B.’yi gözaltına aldı.
Toplam değeri 1 milyon 990 bin lira olan altınlar sahiplerine geri verildi. Ayrıca şüpheli S.A. ve M.B.’ nin işlemleri Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince devam edildiği öğrenildi.

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